Matrixport voegt senior personeel toe voor zijn mondiale uitbreiding

SINGAPORE, 19 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Matrixport, het snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa in Azië, heeft zijn managementteam uitgebreid met de recente aanstelling van Justin Buitendam en Omid Zadeh als Directors of Business Development & Sales. Deze senior medewerkers maken deel uit van een breder programma voor talentacquisitie om de capaciteiten op te schalen ter ondersteuning van de mondiale uitbreiding van Matrixport.

De in Australië gevestigde Justin is een senior toevoeging aan het business development-team in Azië, terwijl Omid vanuit het VK leiding zal geven aan de bedrijfsontwikkeling in EMEA.

Justin heeft senior handels- en portefeuillebeheerfuncties bekleed bij bedrijven als Macquarie Bank, Transmarket Group, RKR Capital en Refco, en heeft meer dan twintig jaar ervaring met derivaten. Hij brengt een schat aan ervaring met zich mee in het aandrijven van bedrijfsontwikkeling en zal binnen het mondiale netwerk van Matrixport samenwerken om de strategie en afspraken voor bedrijfsontwikkeling vorm te geven.

Met meer dan 15 jaar ervaring in elektronische handel en multi-asset verkopen in FX, aandelen, vastrentende en futures, en optiederivaten, heeft Omid senior verkoopfuncties bekleed bij ICAP en de London Stock Exchange en hij de institutionele klantenstrategie van Matrixport en betrokkenheid in EMEA aansturen.

In reactie op deze benoemingen zei John Ge, medeoprichter en CEO van Matrixport: "We zijn blij Justin en Omid te verwelkomen. Het versterken van ons internationale management is van cruciaal belang in het ontwikkelen van onze visie om het one-stop digitale activaplatform par excellence zijn. Met hun gezamenlijke ervaring zullen ze een belangrijke rol spelen bij het binnenhalen van de volgende generatie gebruikers van cryptovaluta's."

Na de succesvolle Serie C financieringsronde en een waardering van meer dan $ 1 miljard, wil Matrixport verder gaan met zijn mondiale uitbreiding en licenties verkrijgen om in meerdere rechtsgebieden actief te kunnen zijn. De exponentiële groei van het bedrijf is mogelijk gemaakt dankzij robuuste technologische capaciteiten en een innovatief productaanbod, waaronder het eerste valuta-product met twee crypto's.

Matrixport heeft meest recentelijk zijn "Lite"-versie interface op de Matrixport-app gelanceerd, die erop gericht is de klantenervaring te verbeteren voor mensen die onlangs aan hun crypto-beleggingsavontuur zijn begonnen.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat $ 10 miljard aan activa beheert en in bewaring heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan $ 5 miljard. Het productaanbod omvat Cactus CustodyTM, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met het hoofdkantoor in Singapore, is het Matrixport's missie om crypto gemakkelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal meer uit je crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 220 medewerkers die zowel instituten als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport