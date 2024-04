Maxeon presenta los nuevos paneles solares SunPower Performance 7 con certificación Cradle to Cradle

Diseño innovador de TOPCon reconocido por su sostenibilidad, calidad y fiabilidad excepcionales

SINGAPUR, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), líder mundial en innovación y productos solares, una vez más ha elevado el listón de la industria solar con su nueva línea de paneles solares SunPower Performance 7 diseñados para proyectos de generación distribuida (GD). Los paneles Performance 7 cuentan con un diseño de celda y circuitos patentados combinados con materiales de calidad para proporcionar fiabilidad y producción de energía excepcionales, y son el último producto de Maxeon en recibir la certificación Cradle to Cradle™ por su excepcional sustentabilidad otorgada por el Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Maxeon's new SunPower Performance 7 solar panel, with Cradle to Cradle Certification

Los paneles solares SunPower Performance 7 cuentan con la última generación de la tecnología de células TOPCon patentada de Maxeon en un diseño de células tipo Shingled. Esta arquitectura innovadora ofrece importantes ventajas en potencia, eficiencia, fiabilidad y estética. Los paneles solares Performance 7 también han sido diseñados para una gestión más eficaz de la sombra, la mitigación de Hot- Spot (Puntos calientes) y temperaturas de celda más frías que los paneles estándares.

"Maxeon ha creado una sólida cartera de patentes a lo largo de casi cuatro décadas de innovación, lo que está proporcionando un valor excepcional para nuestros clientes, gracias a lanzamientos de nuevos productos como SunPower Performance 7. ", afirmó Bill Mulligan, CEO de Maxeon. "Estamos seguros de que la nueva línea Performance ofrece la combinación adecuada de precio y rendimiento, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros y energéticos, con la tranquilidad que ofrece nuestra garantía integral líder en la industria".

Fabricados con materiales de alta calidad en una robusta construcción de vidrio-vidrio, los paneles solares Performance 7 están diseñados para soportar condiciones desafiantes del mundo real, como granizo, viento, nieve y cambios extremos de temperatura. Las mejoras en los coeficientes de temperatura, el factor bifacial y la degradación anual también ayudan a garantizar un rendimiento energético fiable y a largo plazo para los clientes. Como resultado, los paneles solares Performance 7 se ofrecen con una garantía mejorada de energía, producto y servicio de 30 años, la mejor de su clase, más completa que las garantías de paneles solares estándar.

"La transparencia excepcional de Maxeon y su relación con su cadena de suministro hicieron que este proceso se desarrollara sin problemas y demostró su compromiso no solo con la Certificación Cradle to Cradle®, sino también con el mantenimiento de estas relaciones con sus socios de los servicios de reciclaje, clientes e instaladores para lograr sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo", explicó Michelle Molloy, directora general de MBDC. "Estamos orgullosos de haber trabajado con Maxeon a lo largo de este proceso y esperamos continuar esta relación para fomentar el cambio en toda la industria de la tecnología solar".

Para obtener la codiciada distinción Cradle to Cradle Certified Bronze, MBDC, un organismo de evaluación certificado C2C, evaluó e inspeccionó todo el proceso de producción y la cadena de valor de Performance 7 de Maxeon. MBDC utilizó la versión 3.1 del estándar de producto certificado Cradle to Cradle de múltiples atributos. por el Instituto, que incluye salud material, reutilización de materiales, energía renovable y gestión del carbono, administración del agua y justicia social.

"Maxeon ha demostrado una vez más que existe una mejor manera de permitir que los clientes de energía solar alcancen sus objetivos de energía renovable, con productos que sobresalen en una amplia gama de métricas de sostenibilidad", indicó Lindsey Wiedmann, directora legal y de sostenibilidad de Maxeon. "Estamos muy orgullosos que nuestros nuevos paneles de la gama Performance ahora cuentan con la certificación Cradle to Cradle, lo que permite a nuestros clientes obtener la certificación LEED (ya que C2C es un factor positivo para la certificación LEED) y alcanzar sus otros objetivos clave de sostenibilidad a medida que reducen aún más su huella de carbono".

Los nuevos paneles Performance 7 están disponibles de inmediato para su compra para clientes residenciales y comerciales en EMEA y APAC a través de redes de instaladores y distribuidores autorizados.

Si desea más información sobre el producto haga clic aquí.

Acerca de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) está impulsando el cambio positivo™. Con sede en Singapur, Maxeon aprovecha más de 35 años de liderazgo en energía solar y más de 1650 patentes para diseñar paneles solares y soluciones energéticas innovadores y sostenibles para clientes residenciales, comerciales y de plantas de energía. La gestión integrada de la energía doméstica de Maxeon es un ecosistema flexible de productos y servicios, construido alrededor de los galardonados paneles solares de las marcas Maxeon® y SunPower®. Con una red de más de 1.700 socios y distribuidores de confianza, y más de un millón de clientes en todo el mundo, la empresa es líder mundial en energía solar. Si desea más información visítenos en www.maxeon.com, en LinkedIn y Twitter.

