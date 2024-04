Maxeon stellt neue SunPower Performance 7 - Solarmodule mit Cradle-to-Cradle-Zertifizierung vor

Innovatives TOPCon-Design, anerkannt für außergewöhnliche Nachhaltigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit

SINGAPUR, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solarinnovationen, hat mit seiner neuen Produktlinie, den SunPower Performance 7-Solarmodulen, erneut die Messlatte für die Solarbranche höher gelegt. Die Performance 7-Module zeichnen sich durch ein einzigartiges Zellendesign und einer soliden Konstruktion der Zellverbindung in Kombination mit hochwertigen Materialien aus, die eine hervorragende Energieerzeugung und Zuverlässigkeit gewährleisten. Sie sind das neueste Produkt von Maxeon, das vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute für seine außergewöhnliche Nachhaltigkeit die Auszeichnung Cradle to Cradle Certified™ erhielt.

Maxeon's new SunPower Performance 7 solar panel, with Cradle to Cradle Certification

Die SunPower Performance 7-Solarmodule verfügen über die neueste Generation der patentierten TOPCon-Zellentechnologie von Maxeon in einer Schindelzellenkonstruktion. Diese innovative Architektur bietet erhebliche Vorteile in Sachen Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit und Ästhetik. Die Performance 7-Solarmodule wurden außerdem für ein deutlich effektiveres Verschattungsverhalten, die Vermeidung von Hotspots und kühlere Zellentemperaturen als bei Standardmodulen entwickelt.

„Maxeon hat in fast vier Jahrzehnten der Innovation ein starkes Patentportfolio aufgebaut, das den Solarkunden mit unseren neuen SunPower Performance 7-Produkten einen außergewöhnlichen Mehrwert bietet", so Bill Mulligan, Geschäftsführer von Maxeon. „Wir sind zuversichtlich, dass die neue Performance Line die richtige Kombination aus Preis und Leistung bietet und unsere Kunden dabei unterstützt, ihre finanziellen und energetischen Ziele zu erreichen - und dies mit der Gewissheit, dabei auf unsere umfassende, branchenweit führende Garantie zählen zu können."

Die aus hochwertigen Materialien in einer robusten bifazialen Glas-Glas-Konstruktion gefertigten Performance 7-Solarmodule sind so konstruiert, dass sie anspruchsvollen, realen Bedingungen wie Hagel, Wind, Schnee und extremen Temperaturschwankungen standhalten. Verbesserungen bei dem Temperaturkoeffizienten und der jährlichen Degradation tragen ebenfalls dazu bei, den Kunden einen zuverlässigen, langfristigen Energieertrag zu sichern. Daher werden Performance 7-Solarmodule mit einer verbesserten, branchenführenden 30-jährigen Garantie für Leistung, Produkt und Service angeboten, die umfassender ist als Garantien für Standard-Solarmodule.

„Maxeons außergewöhnliche Transparenz und seine bewährten Lieferketten sorgten für einen reibungslosen Ablauf dieses Prozesses und bewiesen seine Verpflichtung nicht nur gegenüber der Cradle to Cradle Certification®, sondern auch gegenüber der Pflege dieser Beziehungen zu seinen Recyclingpartnern, Kunden und Installateuren, um seine langfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen", erklärt Michelle Molloy, Geschäftsführerin von MBDC. „Wir sind stolz darauf, mit Maxeon in diesem Prozess zusammengearbeitet zu haben und freuen uns darauf, diese Beziehung fortzusetzen, um den Wandel in der gesamten Solartechnologiebranche zu unterstützen."

Um die begehrte Auszeichnung „Cradle to Cradle Certified Bronze" zu erhalten, wurden der gesamte Produktionsprozess und die Wertschöpfungskette von Maxeon Performance 7 von MBDC, einer Bewertungsstelle für das Prädikat C2C Certified®, bewertet und untersucht. MBDC verwendete den Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 3.1. des Instituts mit mehreren Attributen, der die Aspekte Materialauswahl, Wiederverwendung von Materialien, Ressourcenschonungt und Nachhaltigkeit, Wasserbewirtschaftung und soziale Fairness umfasst.

„Maxeon hat einmal mehr bewiesen, dass es einen besseren Weg gibt, um Solarkunden bei der Erreichung ihrer Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu unterstützen, und zwar mit Produkten, die sich durch eine Vielzahl von Nachhaltigkeitskriterien auszeichnen", sagte Lindsey Wiedmann, Leiter der Bereiche Recht und Nachhaltigkeit bei Maxeon. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere neuen Performance--Module jetzt Cradle to Cradle zertifiziert sind. Damit können unsere Kunden die LEED-Zertifizierung erlangen, da Cradle to Cradle ein positiver Faktor für die LEED-Zertifizierung ist und ihre anderen wichtigen Nachhaltigkeitsziele erreichen, indem sie ihren CO2-Fußabdruck weiter reduzieren."

Die neuen Performance 7-Module sind ab sofort für private und gewerbliche Kunden in EMEA und APAC über das autorisierte Installateurnetzwerk und Fachhändler erhältlich.

Für weitere Informationen über das Produkt klicken Sie hier.

Informationen über Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) hat es sich zur Mission gemacht, den positiven Wandel (Powering Positive Change™) voranzutreiben. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung in der Solarbranche. Mit mehr als 1.650 Patenten, entwickelt SunPower innovative und nachhaltige Solarmodule und Energielösungen für private- und gewerbliche Kunden, sowieKraftwerksbetreiber. Das integrierte Energiemanagement von Maxeon ist ein flexibles Gesamtlösungssystem mit Produkten und Dienstleistungen, das auf den preisgekrönten Solarmodulen der Marken Maxeon® und SunPower® aufbaut. Mit einem Netzwerk von mehr als 1.700 vertrauenswürdigen Partnern und Vertriebshändlern und mehr als einer Million Kunden weltweit ist das Unternehmen ein globaler Marktführer in der Solarbranche. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.maxeon.com, auf LinkedIn und Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu unseren technologischen Aussichten und unserer zukünftigen Leistung; unsere Erwartungen hinsichtlich der Kundenakzeptanz und -nachfrage und Marktzugkraft; unsere Erwartungen und Pläne hinsichtlich der kurz- und langfristige Strategie, einschließlich unserer Produkt- und Technologieausrichtung; die Effektivität unserer Umwelt- und Nachhaltigkeitsbemühungen und unsere Fähigkeit, die erwarteten Gewinne zu erzielen; die Einbeziehung von dem Führungsverhalten unterliegenden, nachhaltigen oder umweltfreundlichen Merkmalen in unser Management während der Entwicklung neuer Projekte oder Prozesse oder der Umsetzung von Verbesserungen an bestehenden Projekten und Prozessen; unsere Beziehungen zu unseren Stakeholdern und unsere Fähigkeit, diese zu entwickeln und zu pflegen. Unter anderem enthalten die Zitate der Geschäftsführung in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und sind mit Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Eine ausführliche Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, ist in den Unterlagen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen, einschließlich unseres Formulars 20-F, insbesondere unter der Überschrift „Punkt 3.D. Risikofaktoren". Kopien dieser Unterlagen sind online bei der SEC oder im Bereich „Financials & Filings" auf unserer Investor-Relations-Website unter www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings erhältlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen angesichts neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

