Maxeon Solar Technologies adhère au Pacte mondial des Nations unies

Au cours de son premier trimestre complet, l'entreprise s'engage dans la plus grande initiative mondiale de développement durable

SINGAPORE, 14 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), leader mondial de l'innovation solaire, a adhéré aujourd'hui au Pacte mondial des Nations unies , la plus grande initiative volontaire de durabilité des entreprises au monde. La société s'est engagée à être signataire du Pacte mondial au cours de son premier trimestre complet d'activité depuis son siège mondial à Singapour, étant devenue une entité indépendante à la fin du mois d'août 2020.

Initiative spéciale du secrétaire général des Nations unies, le Pacte mondial des Nations unies est un appel lancé aux entreprises du monde entier pour qu'elles alignent leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universels dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, et qu'elles prennent des mesures pour soutenir les Objectifs de développement durable des Nations unies (les objectifs mondiaux ou SDG). Il rassemble plus de 10 000 entreprises et 3 000 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays, et plus de 60 réseaux locaux.

« À moins de dix ans de la fin du programme de développement durable de l'ONU pour 2030, les énergies renouvelables seront un moteur essentiel de la décarbonisation à Singapour et dans le monde », a déclaré Esther Chang, directrice exécutive du réseau Global Compact de Singapour. « Au Réseau Global Compact de Singapour, permettre aux entreprises d'effectuer une transition en douceur vers un avenir à faible émission de carbone grâce au renforcement des communautés et des capacités est une priorité essentielle. Nous accueillons chaleureusement Maxeon Solar Technologies au sein du Pacte mondial des Nations Unies et nous nous réjouissons de travailler à leurs côtés pour prendre des mesures décisives en faveur des SDG. »

Dans le cadre de son engagement en matière de développement durable pour résoudre les problèmes mondiaux, Maxeon alignera sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) sur les directives des Nations unies en matière de développement durable, tout en continuant à fournir des technologies de pointe pour permettre à ses clients de mettre en œuvre des initiatives de décarbonisation. Ce cadre mondial définit 17 objectifs adoptés en 2015 par les 193 États membres de l'ONU. Selon le récent avant-propos du secrétaire général des Nations unies dans le rapport 2020 sur les objectifs de développement durable , la pandémie COVID-19 en cours menace des vies et des moyens de subsistance, exposant et exacerbant les inégalités et les injustices existantes, ce qui rend encore plus difficile la réalisation des objectifs mondiaux.

« En élargissant notre stratégie de durabilité au Pacte mondial des Nations unies et aux objectifs de développement durable, nous pouvons avoir un impact encore plus grand sur les communautés que nous servons dans plus de 100 pays - surtout en cette période sans précédent où il est essentiel d'agir de toute urgence pour soutenir les SDG », a déclaré Jeff Waters, PDG de Maxeon Solar Technologies, dans un blog publié aujourd'hui . « C'est un engagement inspiré par l'objectif de notre entreprise, Powering Positive Change™ – notre ferme conviction qu'en nous améliorant constamment, nous contribuons à créer un avenir meilleur pour notre planète, nos parties prenantes et notre entreprise. »

Afin de respecter ses engagements externes envers le Pacte mondial des Nations unies, Maxeon a renforcé son équipe interne en nommant Lindsey Wiedmann, directrice juridique, au poste de directrice exécutive de la société pour l'environnement, la société et la gouvernance (ESG). Wiedmann dirigera une équipe d'experts ESG ayant une expérience directe du Pacte mondial des Nations unies. Matthew Kasdin, directeur, avocat-conseil, a été conseiller juridique pour les initiatives du Pacte mondial et des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations unies, et a été membre du Comité consultatif des parties prenantes sur le changement climatique du Programme des Nations unies pour le développement. Il a récemment été rejoint par Alvin Seo, Global ESG Lead, qui a été l'une des dix personnes à être honorées en 2019 en tant que pionnier du Pacte mondial SDG des Nations unies pour reconnaître les individus dans les entreprises qui défendent la durabilité et mobilisent les entreprises pour être une force du bien.

« Chez Maxeon, nous sommes motivés par la possibilité de donner aux gens du monde entier le pouvoir d'avoir un impact positif sur notre monde, en mettant l'accent sur la décarbonisation de notre planète. Nous sommes fiers de l'héritage que nous avons laissé en plaçant la barre plus haut pour l'ensemble de l'industrie solaire, et nous sommes impatients de rejoindre le Pacte mondial des Nations unies et de poursuivre ce travail important avec des organisations et des entreprises partageant les mêmes idées qui donnent la priorité à la gestion environnementale, sociale et de gouvernance en faisant progresser les objectifs de développement durable », a conclu M. Wiedmann.

Pour en savoir plus sur les efforts de Maxeon en matière d'ESG, veuillez consulter le site https://www.maxeon.com/esg .

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) stimule le changement positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Change™ »). Basée à Singapour, Maxeon conçoit, fabrique et vend des panneaux solaires de marque SunPower® dans plus de 100 pays, exploitant la marque SunPower dans le monde entier, sauf aux États-Unis et au Canada. L'entreprise est un leader de l'innovation solaire avec plus de 900 brevets et deux lignes de panneaux solaires de premier ordre. Signataire du Pacte mondial des Nations unies et partisan des objectifs mondiaux de l'ONU, Maxeon est un précurseur en matière de durabilité solaire, avec des panneaux verts et une flotte de cinq installations certifiées LEED, une première dans l'industrie. Présents en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et au Mexique, les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 100 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et collectionne les nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon stimule le changement positif (en droite ligne avec son slogan « Powering Positive Change™ »), consultez le site www.maxeon.com , sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant l'étendue et l'efficacité des efforts de la société pour aligner sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et sa capacité à atteindre ces objectifs. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur nos hypothèses, attentes et convictions actuelles et impliquent des incertitudes qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la SEC, y compris notre formulaire 20-F, qui a été déclaré en vigueur par la SEC le 4 août 2020, en particulier sous le titre « Item 3.D. Risk Factors. » Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section Financials & Filings de notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l'adresse Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.maxeon.com/trademarks .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg

SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.