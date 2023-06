Maxeon Solar Technologies baut Führungsposition in der Solarmodultechnologie aus

- Weltrekord-Wirkungsgrad von 24,7 % mit Maxeon 7-Solarmodul erreicht

- Maxeon 6-Solarmodule mit 23 % Wirkungsgrad werden nach Europa geliefert

- Maxeon 3-Solarmodule mit 24 % Wirkungsgrad sind ab dem 4. Quartal lieferbar

SINGAPUR, 5. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Solarmodulen, gab heute mehrere Produktverbesserungen bekannt, die die Führungsposition des Unternehmens in der Modul-Technologie weiter ausbauen sollen. Erstens gab Maxeon einen Weltrekord bei dem Wirkungsgrad der Moduleffizienz von 24,7 % für das neue Maxeon 7 Modul bekannt, der durch Tests des U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL) bestätigt wurde. Zweitens kündigte das Unternehmen Effizienzverbesserungen bei seinen bestehenden Interdigitated Back Contact (IBC)-Produkten an: Maxeon 6-Module mit einem Wirkungsgrad von 23 % werden nun nach Europa geliefert, und Installationen sind bereits im Gange; eine Version der Maxeon 3-Module mit einem Wirkungsgrad von 24 % wird im vierten Quartal 2023 ausgeliefert.

Maxeon 6 solar panels.

Matt Dawson, Technologievorstand von Maxeon, sagte: "Die Beschleunigung der technologischen Innovation und Weiterentwicklung von Maxeon hat für mein Team oberste Priorität. Wir freuen uns, weitere Verbesserungen bei unseren IBC-Flaggschiff-Produkten vorzustellen, sowohl an der Spitze mit einem Weltrekord-Wirkungsgrad von 24,7 % bei den Modulen als auch in der Tiefe unserer bestehenden Produktlinie mit bedeutenden Wirkungsgradverbesserungen, die jetzt für unsere Maxeon 6- und Maxeon 3-Module verfügbar sind. Diese Durchbrüche sprechen für die Fähigkeit unseres Technologieteams, auf unserer jahrzehntelangen IBC-Erfahrung aufzubauen, während wir weiterhin neue Leistungsstandards für die Solarindustrie setzen."

Bill Mulligan, CEO von Maxeon, fügte hinzu: "Unser Technologieteam steigert die Leistung unserer IBC-Technologieplattform kontinuierlich auf ein Effizienzniveau, das bei der Einführung unserer ersten kommerziellen Produkte vor fast zwanzig Jahren nicht absehbar war. Am wichtigsten ist, dass es sich bei diesen Errungenschaften nicht um einmalige Laborergebnisse handelt, sondern um gängige Produktionstechnologien, die den Kundennutzen erhöhen und unsere Differenzierung gegenüber unseren Wettbewerbern ausbauen."

Informationen zu Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN) treibt den positiven Wandel voran™. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und entwickelt und produziert Solarmodule der Marken Maxeon® und SunPower® und verfügt über Vertriebsniederlassungen in mehr als 100 Ländern und firmiert in einigen Ländern außerhalb der USA unter der Marke SunPower. Maxeon ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Solarinnovation mit Zugang zu mehr als 1.000 Patenten und zwei branchenführenden Solarmodul-Produktionslinien. Die Produkte von Maxeon decken über ein Netzwerk von mehr als 1.700 vertrauenswürdigen Partnern und Vertriebshändlern die weltweiten Märkte für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke ab. Als Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion kann Maxeon auf eine +35-jährige Geschichte in der Solarbranche und auf zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27 A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf unsere technologischen Aussichten und unserer zukünftigen Leistung; den voraussichtlichen Zeitplan für die Produkteinführung und unsere Erwartungen in Bezug auf die Anlaufphase, Kundenakzeptanz und -Nachfrage, Marktzugänglichkeit, Upselling und Expansionsmöglichkeiten; die Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der Größe neuer Märkte und die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Zeitplans und des Erfolgs seiner Expansionsstrategie in bestehenden und neuen Märkten; die Erwartungen und Pläne des Unternehmens hinsichtlich der kurz- und langfristigen Strategie, einschließlich der voraussichtlichen Schwerpunkt- und Investitionsbereiche, der Marktexpansion, des Produkt- und Technologiefokus sowie des prognostizierten Wachstums und der Rentabilität. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und bergen erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, ist in den Unterlagen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") einreichen, einschließlich unseres jüngsten Berichts auf Formular 20-F, insbesondere unter der Überschrift "Item 3.D. Risk Factors." Kopien dieser Unterlagen sind online bei der SEC oder im Abschnitt "Financials & Filings" auf unserer Website für Investorenbeziehungen unter https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings verfügbar. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen angesichts neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

©2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist eine eingetragene Marke von Maxeon Solar Technologies, Ltd. Besuchen Sie https://corp.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

