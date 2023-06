Maxeon Solar Technologies renforce sa position de leader technologique dans le domaine des panneaux solaires

- Record mondial de rendement de 24,7 % pour le panneau solaire SunPower Maxeon 7

- Les panneaux solaires SunPower Maxeon 6 d'un rendement de 23 % sont d'ores et déjà livrés et installés en Europe

- Les panneaux solaires SunPower Maxeon 3 d'un rendement de 24 % seront disponibles en livraison au 4e trimestre

SINGAPOUR, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), le leader mondial de l'innovation dans le domaine des cellules et modules photovoltaïques, a annoncé aujourd'hui plusieurs percées significatives qui permettront de renforcer l'avance technologique de ses panneaux solaires, vendus sous la marque SunPower. Tout d'abord, Maxeon a annoncé avoir fait constater et confirmer par le National Renewable Energy Laboratory (NREL) des États-Unis une mesure de rendement de module SunPower Maxeon 7 de 24,7 %, un nouveau record mondial. Par ailleurs, la société a annoncé des améliorations du rendement de ses produits à contacts arrières integrés (IBC) existants, avec des panneaux SunPower Maxeon 6 à 23 % de rendement qui sont d'ores et déjà expédiés et installés en Europe. Enfin, Maxeon Solar Technologies annonce une version à 24 % de rendement des panneaux SunPower Maxeon pour expédition au 4e trimestre 2023.

Maxeon 6 solar panels.

Matt Dawson, directeur de la technologie chez Maxeon, a déclaré : « La technologie Maxeon à contacts arrières est notre priorité absolue et nous sommes déterminés à accélérer le déploiement d'innovations. Nous sommes ravis d'apporter de nouvelles améliorations à nos produits phares IBC, à la fois à la pointe de la technologie avec un record mondial de 24,7 % de rendement des modules ainsi qu'en profondeur dans notre gamme de produits existants, en mettant d'ores et déjà à la disposition de nos installateurs partenaires des améliorations significatives du rendement de nos panneaux SunPower Maxeon 6 et Maxeon 3. Ces percées témoignent de la capacité de notre équipe technologique à s'appuyer sur nos décennies d'expérience en IBC pour demeurer la référence en termes de performance et de fiabilité dans le domaine photovoltaïque. »

Bill Mulligan, PDG de Maxeon, a ajouté : « Notre équipe technologique continue d'accroître les performances de notre plateforme technologique IBC à des niveaux de rendement qui n'étaient pas prévus lorsque nous avons lancé nos premiers produits il y a près de vingt ans. Plus important encore, ces réalisations ne sont pas des résultats ponctuels obtenus en laboratoire, mais des technologies de production courantes qui augmentent la valeur pour le client et renforcent notre différenciation par rapport à nos concurrents. »

Pour découvrir comment la technologie IBC de Maxeon offre une plus grande valeur ajoutée aux clients, cliquez ici et visitez le stand A2.430 de Maxeon pendant le salon Intersolar Europe, du 14 au 16 juin.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN) est le moteur du changement positif (Powering Positive Change™). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a des opérations de vente dans plus de 100 pays, opérant sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. Maxeon est un leader de l'innovation solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux lignes de produits de panneaux solaires de premier ordre. Les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 700 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier de la fabrication solaire durable, Maxeon s'appuie sur plus de 35 ans d'histoire dans l'industrie solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant nos perspectives technologiques et nos performances futures, le calendrier prévu pour le lancement des produits et nos attentes concernant la montée en puissance, l'acceptation et la demande des clients, la traction sur le marché, les ventes incitatives et les opportunités d'expansion ; les estimations de la société concernant la taille des nouveaux marchés et les attentes de la société concernant le calendrier et la réussite de sa stratégie d'expansion sur les marchés existants et nouveaux ; les attentes et les plans de la société concernant la stratégie à court et à long terme, y compris nos domaines d'intérêt et d'investissement prévus, l'expansion du marché, l'accent mis sur les produits et la technologie, ainsi que la croissance et la rentabilité prévues. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos hypothèses, nos attentes et nos croyances actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des réalisations matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre dernier rapport sur le formulaire 20-F, notamment par l'intermédiaire de la rubrique « Item 3.D. Risk Factors. » Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section « Financials & Filings » de notre site web de relations avec les investisseurs à l'adresse https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

©2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Rendez-vous sur https://corp.maxeon.com/trademarks pour plus d'informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2091141/Maxeon_6_in_Italy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_updated_Logo.jpg

SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.