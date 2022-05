- Maxeon Solar Technologies presenta SunPower One, una experiencia completa de administración de energía en el hogar

Una nueva solución flexible y abierta que presenta información procesable sobre energía doméstica y almacenamiento de baterías para ayudar a los propietarios de viviendas a optimizar su inversión en energía limpia

SINGAPUR, 17 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), líder mundial en innovación y canales solares, presentó hoy la solución integrada de energía para el hogar SunPower One, que se basará en un ecosistema flexible de productos y servicios, incluidos los paneles solares Maxeon ; líder en el mercado, así como almacenamiento de baterías e información útil sobre energía doméstica. Construida sobre una historia de más de 35 años de liderazgo en la industria de la energía solar, la solución SunPower One de Maxeon permite a los consumidores tomar el control de su consumo de energía doméstico.