Maxeon Solar Technologies remporte la décision sur la validité de son brevet en Chine

SINGAPORE, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), un leader mondial de l'innovation solaire, a annoncé aujourd'hui que la société a reçu une décision positive de validité de brevet dans le cadre d'une action en invalidation de brevet déposée en Chine par le fabricant chinois de panneaux solaires LONGi Green Energy Technology Co. L'action a été intentée contre l'un des brevets de Maxeon portant sur la technologie brevetée et fondamentale des panneaux à cellules solaires en bardeaux utilisés pour déployer les panneaux solaires que Maxeon conçoit et vend sous la marque « SunPower Performance ».

En mai 2020, l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) a accepté une demande d'invalidation déposée par LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. du brevet de Maxeon concernant les panneaux à cellules solaires en bardeaux à haut rendement (brevet chinois n° 201710523237.1). Après une audience en octobre 2020, le CNIPA a examiné les revendications d'invalidité de LONGi et des dizaines de documents d'antériorité, concluant finalement que le brevet de Maxeon est valide. Cette décision du CNIPA réaffirme les droits de propriété intellectuelle de Maxeon en Chine sur la technologie des panneaux solaires à bardeaux.

Les panneaux à cellules solaires en bardeaux sont fabriqués en séparant les cellules solaires en bandes de cellules solaires plus petites et en reliant ensuite les bandes de cellules solaires résultantes dans une disposition de chevauchement à l'aide d'un adhésif conducteur. Il en résulte un panneau plus puissant et plus efficace, avec une fiabilité et une durabilité accrues par rapport aux panneaux traditionnels.

L'architecture et les procédés de fabrication des panneaux à cellules solaires en bardeaux Performance ont été mis au point par la jeune entreprise Cogenra Solar, basée dans la Silicon Valley. SunPower Corporation a acquis Cogenra en 2015, et Maxeon a conservé les droits de propriété intellectuelle de la technologie de bardeaux après son essaimage de SunPower en août 2020. Les panneaux solaires performants sont fabriqués en Chine par Huansheng Photovoltaic (Jiangsu) Co, Ltd, la coentreprise de Maxeon avec Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co, Ltd. Avec plus de 3 gigawatts déployés dans plus de 60 pays à ce jour, les panneaux Performance sont la technologie de panneaux à cellules solaires en bardeaux la plus déployée de l'industrie.

« Cette décision est une confirmation importante de la force de nos brevets et de l'innovation sous-jacente de nos panels de performance. Cette technologie est protégée par un portefeuille international de plus de 150 brevets et demandes de brevets couvrant la conception des cellules et des panneaux solaires en bardeaux, ainsi que les principaux outils et procédés de fabrication », a déclaré Jeff Waters, PDG de Maxeon Solar Technologies. « Nous sommes très attachés à l'importance du maintien et de la sauvegarde de nos droits de propriété intellectuelle. Le respect de la propriété intellectuelle est essentiel pour le développement ordonné et continu de l'industrie solaire. »

« Notre propriété intellectuelle est un atout commercial essentiel. Nous défendrons vigoureusement nos droits de propriété intellectuelle et prendrons des mesures contre son utilisation non autorisée, comme nous l'avons fait contre Canadian Solar Japan K.K. », a ajouté Lindsey Wiedmann, directrice juridique de Maxeon. En septembre 2020, Maxeon a intenté une action en justice devant le tribunal de district de Tokyo, au Japon, alléguant que Canadian Solar Japan enfreignait le brevet japonais de Maxeon n° JP6642841B2 (« Shingled Solar Cell Module ») pour la technologie brevetée et fondamentale des panneaux à cellules solaires en bardeaux utilisée pour déployer les panneaux solaires SunPower Performance.

