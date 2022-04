Maxeon Solar Technologies s'associe à OpenSolar pour fournir aux installateurs solaires un outil avancé de conception et d'offre commerciale

Ce logiciel exclusif simplifie le processus de vente des installateurs et accélère la croissance de leurs activités

SINGAPOUR, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), un leader mondial de l'innovation solaire, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le principal fournisseur de logiciels, OpenSolar, afin de fournir à son réseau d'installateurs de confiance SunPower Design, un outil logiciel exclusif offrant une précision et une vitesse de conception inégalées. En conséquence, le réseau d'installateurs de Maxeon peut concevoir les propositions les plus précises du secteur en quelques minutes, offrant ainsi à leurs clients un service optimal tout en optimisant l'efficacité de leur flux de travail. SunPower Design de Maxeon complète la nouvelle série d'outils disponibles pour les installateurs agréés de Maxeon. En plus de SunPower Design, la première version de cette nouvelle suite comprend des programmes de formation avancés, des commandes en ligne intégrées incluant des mises à jour logistiques, ainsi que des outils marketing et merchandising.

« Les nouveaux outils numériques sont la pierre angulaire de notre transformation commerciale centrée sur le client, axée sur une meilleure expérience ainsi que sur la simplification du processus d'achat pour nos partenaires de confiance », a déclaré Mark Babcock, Chief Revenue Officer de Maxeon Solar Technologies. « Nous travaillons d'arrache-pied pour fournir une plateforme complète et facile à utiliser afin de répondre aux besoins les plus pressants de nos partenaires et de résoudre leurs problèmes afin qu'ils puissent se concentrer sur leur activité principale. Nous attendons de notre plateforme numérique qu'elle devienne, version après version, un véritable assistant virtuel pour nos installateurs, leur procurant les bonnes informations au bon moment pour gagner en efficacité dans leurs processus de vente, d'approvisionnement et d'installation. »

Soulignant les points forts du partenariat avec OpenSolar, Ralf Elias, chef de produit de Maxeon Solar Technologies, a déclaré : « Notre démarche menée conjointement avec OpenSolar nous permet d'offrir un logiciel de pointe spécifiquement conçu pour souligner la valeur que notre technologie de panneaux haut de gamme peut apporter aux clients finaux à long terme, aidant ainsi nos partenaires à se différencier de la concurrence. En nous appuyant sur les fonctionnalités d'Open Solar, nous prévoyons un déploiement rapide de ce nouvel outil puissant auprès de centaines d'installateurs dans le monde, qui leur permettra de se développer rapidement à une époque aussi charnière pour la transition énergétique. »

Andrew « Birchy » Birch, cofondateur d'OpenSolar, a déclaré : « La force et la précision de la plateforme OpenSolar, leader du marché, sont parfaitement adaptées pour soutenir Maxeon et son réseau d'installateurs. Les capacités de personnalisation que nous avons construites garantissent que tous les avantages de la technologie SunPower de Maxeon peuvent être modélisés avec précision pour être présentés au client final. »

SunPower Design sera initialement disponible pour les partenaires de la marque SunPower en Europe ainsi qu'en Australie et au Mexique. Pour en savoir plus sur ce nouvel outil et sur la manière dont il peut apporter une valeur ajoutée à tout projet solaire, rendez-vous sur notre site Internet.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) est source d'un changement positif (Powering Positive Change™). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a des opérations de vente dans plus de 100 pays, opérant sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est un leader de l'innovation solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux lignes de produits de panneaux solaires de premier ordre. Les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 400 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier de la fabrication solaire durable, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'histoire dans l'industrie solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour plus d'informations sur la façon dont Maxeon alimente le changement positif (Powering Positive Change™), rendez-vous sur www.maxeon.com, sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

À propos d'OpenSolar

OpenSolar a été lancé en 2019 avec pour mission de développer l'énergie solaire à l'échelle mondiale en fournissant aux installateurs une technologie logicielle innovante et une offre commerciale tout aussi innovante : la première plateforme de conception et de vente entièrement gratuite au monde. Les installateurs solaires peuvent utiliser la plateforme de bout en bout d'OpenSolar pour gérer et développer leurs activités en un seul endroit avec une précision de conception solaire de premier ordre, des propositions personnalisées interactives et un portefeuille d'options de financement, de produits et de services entièrement intégrés. Au lieu de facturer des frais de licence, OpenSolar fournit son logiciel gratuitement et tire ses revenus de ses partenaires affiliés en matière de matériel et de financement. En utilisant OpenSolar, les installateurs peuvent éviter les frais de licence coûteux et investir davantage dans d'autres domaines de leur activité, en étant sûrs d'utiliser les meilleurs outils de conception et de vente disponibles sur le marché, et ce gratuitement. OpenSolar est basé à Sydney, en Australie, avec des bureaux à distance aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.opensolar.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant le calendrier prévu pour le lancement du produit et nos attentes concernant la rampe, l'efficacité, l'acceptation et la demande des clients, la traction du marché, les opportunités de vente incitative et d'expansion ; les attentes de la société concernant le calendrier et le succès de sa stratégie d'offre de produits sur les marchés existants et nouveaux, y compris nos domaines anticipés de concentration et d'investissement, l'expansion du marché, la concentration sur les produits et la technologie et la croissance et la rentabilité prévues. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos hypothèses, nos attentes et nos croyances actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des réalisations matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre dernier rapport sur le formulaire 20-F, notamment par l'intermédiaire de la rubrique « Item 3.D. Facteurs de risques. » Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section « Financials & Filings » de notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Rendez-vous sur https://corp.maxeon.com/trademarks pour plus d'informations.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo.jpg

SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.