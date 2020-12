Maxeon Solar Technologies schließt sich dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen an

In seinem ersten vollen Quartal verpflichtet sich das Unternehmen der weltweit größten Initiative für Nachhaltigkeit von Unternehmen

SINGAPUR, 14. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), weltweit führend bei Solar-Innovation, schloss sich heute United Nations Global Compact an, der weltweit größten freiwilligen Initiative für Nachhaltigkeit von Unternehmen. Im ersten vollen Quartal der Betriebstätigkeit seiner weltweiten Zentrale in Singapur nach dem Schritt in die Unabhängigkeit Ende August 2020 verpflichtete sich das Unternehmen als Unterzeichner des Globalen Pakts.

Als besondere Initiative des UN-Generalsekretärs ist der Globale Pakt der Vereinten Nationen ein Aufruf an Unternehmen auf der ganzen Welt, ihren Betrieb und ihre Strategien an den zehn universellen Grundsätzen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Globale Ziele oder SDGs) zu ergreifen. Die Initiative umfasst als Unterzeichner mehr als 10.000 Unternehmen und 3.000 gemeinnützige Organisationen in mehr als 160 Ländern sowie mehr als 60 lokale Netzwerke.

„Da nur noch weniger als zehn Jahre bleiben, um das Ziel der Vereinten Nationen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, sind erneuerbare Energien eine wichtige Triebkraft für die Entkarbonisierungs-Agenda sowohl von Singapur als auch der Welt insgesamt", sagte Esther Chang, Executive Director des Netzwerks Globaler Pakt Singapur. „Beim Netzwerk Globaler Pakt Singapur ist eine wichtige Priorität, Unternehmen durch Aufbau einer Gemeinschaft und von Kapazitäten einen reibungslosen Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft zu ermöglichen. Wir begrüßen Maxeon Solar Technologies herzlich beim Globalen Pakt der Vereinten Nationen und freuen uns darauf, das Unternehmen beim Ergreifen entschlossener Maßnahmen zum Erreichen der SDG-Ziele begleiten zu können."

Im Rahmen seiner Verpflichtung zur Nachhaltigkeit als Beitrag zur Lösung globaler Probleme richtet Maxeon seine Strategie für Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung (ESG) auf die SDG-Ziele der Vereinten Nationen aus, und zwar durch Lieferung branchenführender Technologien, um seinen Kunden Initiativen zur Entkarbonisierung zu ermöglichen. Dieses weltweite Rahmenwerk umfasst 17 Ziele, die 2015 von allen 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen angenommen wurden. Gemäß dem kürzlichen Vorwort des UN-Generalsekretärs im Bericht The Sustainable Development Goals Report 2020 bedroht die derzeitige COVID-19-Pandemie Leben und Lebensgrundlagen der Menschen, deckt bestehende Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auf und verschärft sie und macht das Erreichen der Globalen Ziele um so schwieriger.

„Durch Ausweitung unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf den Globalen Pakt der Vereinten Nationen und deren Ziele für nachhaltige Entwicklung können wir unseren Einfluss auf die von uns in mehr als 100 Ländern bedienten Gemeinschaften weiter verstärken – besonders in dieser noch nie dagewesenen Zeit, in der es entscheidend auf dringende Maßnahmen zur Unterstützung der SDG-Ziele ankommt", sagte Jeff Waters, CEO von Maxeon Solar Technologies, in einem heute geposteten Blog . „Es ist eine Verpflichtung im Geist unseres Unternehmenszwecks Powering Positive Change™ – unserer festen Überzeugung, dass wir, indem wir uns selbst ständig verbessern, dazu beitragen, für unseren Planeten, für unsere Stakeholder und für unser Geschäft eine bessere Zukunft zu schaffen."

Um seinen externen Verpflichtungen gegenüber dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen nachzukommen, hat Maxeon sein internes Team aufgestockt und Lindsey Wiedmann, Chief Legal Officer, als Executive Leader für Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung (ESG) benannt. Wiedmann wird ein Team führen, das aus ESG-Fachkräften mit direkter Erfahrung mit dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen besteht. Matthew Kasdin, Director, Senior Counsel, war ein Rechtsberater für die Initiativen Globaler Pakt der Vereinten Nationen und Principles for Responsible Investment (PRI) (Grundsätze für verantwortliche Investitionen) und war Mitglied des Beratenden Stakeholder-Ausschusses des UN-Entwicklungsprogramms für den Klimawandel. Ihm gesellte sich kürzlich Alvin Seo, Global ESG Lead, hinzu, einer von zehn Personen, die 2019 die Auszeichnung United Nations Global Compact SDG Pioneer erhielten, mit der Personen in Unternehmen ausgezeichnet werden, die sich besonders für Nachhaltigkeit eingesetzt und Unternehmen dazu angehalten haben, eine Kraft für das Gute zu sein.

„Wir bei Maxeon werden von der Chance angetrieben, Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen zu können, Dinge zu tun, die sich auf unsere Welt positiv auswirken, mit besonderer Betonung der Entkarbonisierung unseres Planeten. Wir sind stolz auf das, was wir bisher geleistet haben, um für die gesamte Solarbranche die Messlatte anzuheben und sind begierig, dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen beizutreten und diese wichtige Arbeit mit gleichgesinnten Organisationen und Unternehmen weiterzuführen, die den Bereichen Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung (ESG) hohe Priorität einräumen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung fördern", fasste Wiedmann zusammen.

Näheres zu den Anstrengungen von Maxeon' in Bezug auf ESG finden Sie unter https://www.maxeon.com/esg .

Informationen zu Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) ist Powering Positive Change™ (sich für positiven Wandel einsetzen) hat seinen Sitz in Singapur und entwickelt, fertigt und vertreibt Solarmodule weltweit in mehr als 100 Ländern unter der Marke SunPower®, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Kanadas. Das Unternehmen ist führend bei Solar-Innovationen mit Zugriff auf mehr als 900 Patente und mit zwei erstklassigen Produktreihen von Solarmodulen. Maxeon ist Unterzeichner des Globalen Pakts der Vereinten Nationen, unterstützt die Globalen Ziele der UN und ist ein Vorkämpfer für solare Nachhaltigkeit, mit den branchenweit ersten grünen Zertifikaten für Module und mit fünf von LEED zertifizierten Einrichtungen. Maxeon ist in Afrika, Asien, Ozeanien, Europa und Mexiko tätig. Über ein Netzwerk von mehr als 1.100 bewährten Partnern und Vertriebsunternehmen deckt Maxeon den Markt für Aufdachanlagen und Solarkraftwerken ab. Maxeon ist ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger Solarfertigung, verfügt über 35jährige Erfahrung in der Solarbranche und und erhielt für seine Technologie zahlreichre Auszeichnungen. Wegen näherer Informationen zu Maxeon is Powering Positive Change™ besuchen Sie uns bitte unter www.maxeon.com , auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995, einschließlich - aber nicht beschränkt auf - Aussagen in Bezug auf den Umfang und die Effektivität der Anstrengungen des Unternehmens im Hinblick auf die Ausrichtung seiner Strategie für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und auf seine Fähigkeit, diese Ziele zu erreichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und beinhalten Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse, die Leistungen oder das, was erreicht wird, substantiell von dem abweichen kann, was durch diese zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit ausgedrückt wird. Eine ausführliche Besprechung dieser Faktoren und weiterer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, ist in den Unterlagen enthalten, die wir ab und zu bei der SEC einreichen, auch in unserem Formular 20-F, das am 04. August 2020 von der SEC für wirksam erklärt wurde, insbesondere unter der Überschrift "Item 3.D. Risk Factors." (Risikofaktoren) Kopien dieser Unterlagen können online bei der SEC bezogen werden oder über den Abschnitt Financials & Filings auf unserer Investor Relations Website unter www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen; wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen bei Erhalt neuerer Informationen oder bei Eintritt künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Marlkenzeichen von Maxeon Solar Technologies, Ltd. Näheres finden Sie unter www.maxeon.com/trademarks .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg

SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.