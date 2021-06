Maxeon Solar Technologies transforme le nouveau centre logistique d'un groupe mondial de luxe en une centrale solaire de 12,7 mégawatts

L'installation en toiture de Trecate, prévue sur deux bâtiments adjacents, couvrira plus de 55 160 mètres carrés au total. Avec plus de 31 000 panneaux solaires de marque SunPower fournissant un total de 12,7 MWp à la fin des travaux, Maxeon estime que l'installation fournira plus de 13,5 GWh d'électricité propre et réduira les émissions de dioxyde de carbone de plus de 7 500 tonnes par an. Le centre est conçu pour être à énergie positive, en générant plus d'énergie qu'il n'en consommera.

« Nous sommes particulièrement heureux de voir ce système solaire massif en toiture devenir une réalité, grâce à des entreprises qui partagent la même vision d'un mode de vie durable de haute qualité », a déclaré Mark Babcock, directeur des recettes chez Maxeon Solar Technologies. « Le nouveau centre fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et consommant une quantité importante d'électricité, le choix de la technologie la plus puissante était un facteur déterminant pour la réussite du projet. Kering a reconnu l'importance d'une qualité supérieure, d'une fiabilité à long terme et d'un meilleur rendement énergétique de ses panneaux solaires, et a identifié notre gamme Maxeon comme le produit haut de gamme pour alimenter ce site révolutionnaire pendant des décennies. »

Le partenaire SunPower Premier Partner Kennew, dont le siège est à Bergame, en Italie, a été choisi par Techbau, promoteur de bâtiments durables et entrepreneur général, pour concevoir et installer le système solaire doté de la technologie de panneaux solaires SunPower Maxeon.

« Il s'agit de l'un des toits solaires les plus puissants d'Europe, et ce n'est que le dernier d'un riche portefeuille de projets solaires commerciaux qui ont vu le jour grâce à notre solide collaboration avec Maxeon en tant que fournisseur de technologies solaires avancées », a déclaré Daniele Botti, directeur général et copropriétaire de Kennew. « Le client avait des exigences spécifiques auxquelles les panneaux Maxeon de SunPower ont pu répondre, offrant un certain nombre d'avantages tels que des performances maximales dans un espace de toiture donné sur une longue période, une fiabilité éprouvée sur le terrain, la meilleure durabilité du secteur et une garantie de 25 ans sur le produit et l'alimentation, la meilleure du secteur. »

En outre, Botti cite l'efficacité des panneaux de la gamme SunPower Maxeon comme l'un de ses principaux avantages, avec un rendement de module pouvant atteindre 22,6 % et le taux de dégradation le plus faible de l'industrie solaire. Il a ajouté : « Avec une dégradation annuelle maximale garantie de la puissance de 0,25 %, nous pensons que les modules Maxeon de SunPower offrent des avantages évidents pour tirer le meilleur parti de l'espace sur le toit au fil du temps. La 25e année, ils sont garantis pour continuer à fournir au moins 92 % de leur puissance nominale d'origine pour les besoins de la plate-forme logistique. Après cette période, nous pensons qu'ils continueront à produire, car Maxeon conçoit ses panneaux pour une durée de vie utile de 40 ans. »

Lindsey Wiedmann, directrice juridique et responsable ESG chez Maxeon Solar Technologies, a commenté la durabilité exceptionnelle du site : « Une fois terminés, la coque, les entrepôts centraux et les bureaux seront certifiés LEED et devraient atteindre le niveau Platine, ce centre devenant ainsi le premier entrepôt certifié LEED Platine en Europe. Grâce à leur prestigieuse désignation Cradle to Cradle Certified - Bronze™, les panneaux SunPower Maxeon pourraient contribuer davantage aux points LEED et aux objectifs de durabilité du projet que les autres panneaux conventionnels disponibles sur le marché. »

« Notre association avec Kennew et Techbau est un excellent exemple de collaboration pour fournir une solution solaire commerciale de première classe qui ouvre la voie à un avenir neutre en carbone pour le client », a ajouté M. Babcock. « Grâce à l'innovation et aux technologies de pointe, nous pouvons travailler ensemble pour saisir les opportunités à bras-le-corps et créer le monde énergétique durable de demain, avec, espérons-le, davantage de projets de ce type qui font avancer la transition énergétique. »

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) stimule le changement positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Change™ »). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a des opérations de vente dans plus de 100 pays, opérant sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est un chef de file de l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux gammes de panneaux solaires de premier ordre. Les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 200 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et collectionne les nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon stimule le changement positif (en droite ligne avec son slogan « Powering Positive Change™ »), consultez le site www.maxeon.com. Maxeon est également présent sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

