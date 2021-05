Maxeon Solar Technologies und Clean Capital Energy Group bündeln ihre Kräfte, um mehr hochwertige grüne Solarenergie nach Österreich zu bringen

Unterzeichnung einer bedeutenden Liefervereinbarung für das österreichische DG-Marktsegment

SINGAPUR, 7. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solarenergie-Innovationen und -Kanälen, gab heute bekannt, dass es von der Clean Capital Energy Group (CCE) ausgewählt wurde, einem der größten und erfahrensten Solarenergie-Dienstleister Österreichs, als primärer Premium-Anbieter von Solarpanel-Technologie eine wachsende Basis von Wohn- und Gewerbekunden in Österreich aufzubauen. Diese Partnerschaft kommt nach mehr als 2 Jahren Zusammenarbeit mit CCE als offiziellem Installationspartner.

Die CCE-Gruppe mit Sitz in Garsten, Österreich, hat durch die Gründung von Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Beteiligungen eine globale Präsenz aufgebaut. Weltweit hat CCE Solarprojekte mit einer Kapazität von mehr als 2 Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung, Umsetzung und des Betriebs. In ganz Österreich verfügt das Unternehmen über fast 10 Jahre Erfahrung in der Installation und Wartung von Solaranlagen als EPC (Engineering, Procurement, Construction), von Wohn- bis zu kleinen Versorgungsprojekten.

Für die meisten ihrer Projekte der dezentralen Stromerzeugung (DG) nutzt CCE die innovativen SunPower-Module, die von Maxeon Solar Technologies hergestellt und vermarktet werden, um eine höhere Effizienz, höhere Zuverlässigkeit und überlegene Energieerzeugung zu gewährleisten, einschließlich einer besseren Farbleistung für ihre Kunden. Die SunPower-Panels von Maxeon helfen dabei, einige der häufigsten Probleme zu lösen, die bei der Nachrüstung einer Dach-Solaranlage auf ein bestehendes Dach auftreten, einschließlich Platzbeschränkungen und Hindernissen, die das Dach schattieren.

"Qualität ist das Herzstück jeder Photovoltaik-Solaranlage, die CCE für den Markt oder für das Inhouse-Portfolio von CCE finanziert, entwickelt, baut und betreibt", sagte Robert Bogner, Geschäftsführer von CCE Austria. "Unsere Kunden vertrauen uns für unsere kosteneffizienten und effizienten PV-Lösungen, und wir vertrauen auf die Verwendung von SunPower-Markenpanels, weil sie das bieten, was wir erwarten: maximale Leistung und Haltbarkeit. Auch Zuverlässigkeit steht bei uns an erster Stelle. Premium-Produkte mit längeren Garantien, wie die Panels der Marke SunPower, bedeuten mehr Sicherheit und eine gesicherte Rendite für unsere Kunden und uns selbst."

Vincent Maurice, General Manager DG EMEA bei Maxeon Solar Technologies, kommentierte: "Maxeons einzigartiges Wertversprechen von fortschrittlicher Paneltechnologie, hoher Leistung und nachgewiesener Zuverlässigkeit treibt das schnelle Wachstum der europäischen Kanäle für verteilte Generationen voran. Wir erwarten von Österreich einen Beitrag zu diesem Ausbau durch eine starke, auf erneuerbare Energien ausgerichtete Politik und das hohe Wachstumspotenzial. Wir haben mit CCE bisher einen enormen Erfolg erzielt, und diese Partnerschaft wird unser Engagement für die Region vertiefen. CCE verfügt über das Know-how und einen kundenorientierten Ansatz, der sich hervorragend für den vielversprechenden und schnell wachsenden österreichischen Solarmarkt eignet."

Um mehr über Solarlösungen für Häuser und Unternehmen von Maxeon Solar Technologies zu erfahren, besuchen Sie bitte https://sunpower.maxeon.com/int/solar-solutions.

Über Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) betreibt positive Change™. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule der Marke SunPower® in mehr als 100 Ländern und vertreibt die Marke SunPower weltweit außerhalb der USA. Zudem ist es bei Innovationen in Sachen Solarenergie führend und kann hier auf über 1.000 Patente und zwei in ihrer Kategorie besten Produktserien mit Solarmodulen zurückgreifen. Maxeon verfügt über Betriebe in Afrika, Asien, Ozeanien, Europa und Mexiko und seine Produkte werden auf den weltweiten Märkten für Hausdachanlagen und Solarkraftwerken über ein Netzwerk aus mehr als 1.200 vertrauenswürdigen Partnern und Händlern angeboten. Als Pionier bei der Herstellung von nachhaltigen Solarprodukten kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarindustrie zurückblicken und auf zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie verweisen. Für weitere Informationen über Powering Positive Change™, das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.

Über die CCE Group GmbH

Die CCE Group GmbH wurde 2010 in Österreich gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, Realisierung, Finanzierung und das Management von großen Freiflächen-PV-Anlagen sowie privaten und gewerblichen Aufdach-PV-Anlagen. Mit seinem lösungsorientierten Ansatz, der langjährige Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette widerspiegelt, will das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur globalen Energiewende leisten. Die CCE-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Garsten (Österreich) und unterhält Niederlassungen in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Chile. Weltweit realisiert CCE Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von rund zwei Gigawatt in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Rund hundert Mitarbeiter tragen täglich dazu bei, diese Projekte Wirklichkeit werden zu lassen. www.cce.solar

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zur Verfügbarkeit, Sicherheit, Kostenwettbewerbsfähigkeit, geschätzte Energieerzeugung und andere Vorteile der SunPower-Panels von Maxeon unabhängig voneinander und in Bezug auf andere wettbewerbsfähige Systeme; und die strategischen Ziele und Pläne von Maxeon, einschließlich der Partnerschaftsstrategie und der Markterweiterung sowie unserer Erfolgserwartungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und sie beinhalten wesentliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder erreichte Ziele wesentlich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Eine detaillierte Darlegung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, findet sich in den von uns regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich der zuletzt eingereichten Berichte auf Formular 20-F, insbesondere unter dem Abschnitt „Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen stehen bei der SEC online zu Verfügung oder im Abschnitt „Financials & Filings" auf der Website von Maxeon für Anlegerbeziehungen unter www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den uns derzeit verfügbaren Informationen, und wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd. Konsultieren Sie www.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg

Related Links

https://www.maxeon.com



SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.