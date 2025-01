MAXHUB lance en avant-première l'écran interactif de 92 pouces de Microsoft Teams Rooms à l'ISE 2025

Transformer la collaboration visuelle grâce à la clarté 5K et au design polyvalent

BARCELONE, Espagne, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- MAXHUB, leader mondial des écrans de communication intégrés et des solutions de communications unifiées, a annoncé le lancement de son écran interactif de pointe - MAXHUB 92" XBoard Microsoft Teams Rooms à l'ISE 2025 (stand 2N500), le salon technologique annuel de renommée mondiale pour l'industrie de l'intégration de systèmes et de l'audiovisuel. Intégrant les fonctions d'un projecteur, d'un tableau blanc, d'un panneau publicitaire, d'un ordinateur, d'un microphone, d'un système audio et plus encore, l'appareil constitue une solution tout-en-un. Les dispositifs MAXHUB Microsoft Teams Rooms répondent aux besoins des réunions locales et des collaborations à distance.

MAXHUB Interactive Display - XBoard Teams Rooms MAXHUB XCORE KIT PRO for Teams Rooms

MAXHUB XCore Kit et XCore Kit Pro pour les salles Microsoft Teams

Les XCore Kit et XCore Kit Pro associent de manière transparente une technologie de pointe à une conception facile d'utilisation pour offrir des expériences de réunion efficaces et intuitives. Le XCore Kit est une solution Microsoft Teams certifiée d'entrée de gamme avec Windows inside qui - pour répondre aux besoins de collaboration d'un plus grand nombre de participants - intègre un processeur Intel® Core™ de 12e génération et présente des avantages en termes de prix et de performances. Les utilisateurs peuvent ainsi moderniser facilement leurs petites salles de réunion BYOD. XCore Kit Pro est une solution certifiée Microsoft Teams Rooms pour les salles de réunion de taille moyenne et grande. Avec le partage de contenu sans fil et des capacités d'affichage à double écran, il offre une expérience de conférence complète et conviviale.

Le XCore Kit et le XCore Kit Pro, ainsi que les autres bundles et périphériques de MAXHUB, constituent la série MAXHUB XT pour les salles d'équipe. La série XT offre une solution complète pour les salles d'équipe, avec un kit de console, des options de caméra, un haut-parleur et des choix d'affichage en option, ce qui facilite la conversion de vos salles de réunion DIY. Avec la série MAXHUB XT, vous pouvez facilement profiter d'une expérience unique de salles d'équipes certifiées, avec des solutions d'entrée de gamme à partir de la moitié du budget moyen pour ces produits.

En tant que partenaire Intel Titanium, MAXHUB exploite la puissance des processeurs haute performance d'Intel pour renforcer ses produits de base. Doté de solides capacités informatiques, il offre un traitement professionnel de l'image et de la vidéo et prend en charge de manière transparente les logiciels de visioconférence.

En outre, MAXHUB présentera ses solutions d'affichage qui ont été conçues pour un déploiement, un fonctionnement et une maintenance faciles dans de multiples scénarios, y compris les bureaux d'entreprise, les établissements d'enseignement supérieur et les espaces publics.

Partenariat avec les leaders de l'industrie technologique

MAXHUB s'associe à des leaders de l'industrie technologique, dont Intel et Microsoft, pour fournir des solutions de communication et de collaboration avancées, en intégrant les processeurs haute performance d'Intel et en optimisant ses solutions pour les cas d'utilisation de Microsoft Teams Rooms. Les clients bénéficient ainsi de solutions intuitives, fiables et conçues pour favoriser la créativité et la productivité, tout en permettant une collaboration et un engagement transparents dans tous les contextes.

« L'ISE est un événement clé dans le calendrier annuel de l'industrie et la plate-forme idéale pour annoncer notre dernière solution d'affichage révolutionnaire », a déclaré Kevin Wang, responsable des ventes de MAXHUB pour l'Europe. « En permettant aux clients de créer des centres technologiques inspirants, nous leur donnons les moyens de transformer leurs capacités de communication, de collaboration et de présentation, et nous sommes impatients de rencontrer nos clients, partenaires et collègues en février pour partager nos dernières innovations. »

À propos de MAXHUB

MAXHUB est un leader mondial en matière de solutions intégrées d'affichage et de communications unifiées. MAXHUB crée un centre technologique où l'inspiration est libre de se transformer en connexions qui changent la donne. Axée sur l'intégration, MAXHUB fournit des solutions intégrées de haut niveau pour permettre aux gens de communiquer, de présenter et de collaborer. MAXHUB, où l'inspiration va de l'avant. Pour en savoir plus sur MAXHUB, rendez-vous sur www.maxhub.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2602369/MAXHUB_Interactive_Display____XBoard_Teams_Rooms.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2602370/MAXHUB_XCORE_KIT_PRO_for_Teams_Rooms.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362520/MAXHUB_Logo.jpg