MAXHUB figure sur la liste Forbes des « marques phares » pour la deuxième année consécutive, sa stratégie globale étant saluée au niveau international

SHANGHAI, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Récemment, MAXHUB, le fournisseur de solutions de confiance en matière d'affichage commercial intégré et de communications unifiées, a été nommé « marque phare » dans la liste Go-International Series Selection 30 & 30 2025 de Forbes. Le prix « Flagship Brand » (marque phare) de Forbes récompense les organisations qui font preuve de maturité opérationnelle, de prévoyance stratégique et de compétitivité mondiale durable. C'est la deuxième année consécutive que MAXHUB reçoit cette distinction, ce qui montre que sa stratégie de mondialisation - ancrée dans une localisation approfondie - est largement reconnue et bénéficie de la confiance des marchés internationaux.

Comment MAXHUB est devenu un acteur de référence

La croissance mondiale de MAXHUB s'appuie sur une stratégie centrée sur la localisation approfondie et le développement d'un écosystème collaboratif, deux piliers qui continuent à alimenter son expansion rapide.

La localisation approfondie, une force concurrentielle : au-delà de la mise en place d'une présence commerciale mondiale, MAX HUB permet aux équipes locales de 22 pays de servir de moteurs d'innovation qui comprennent et répondent aux besoins régionaux en temps réel. Une étude de cas Forbes a mis en lumière l'approche adaptable de MAXHUB pour pénétrer le marché nord-américain. En utilisant un modèle d'expansion de la campagne vers la ville, l'entreprise a mis en place une infrastructure de service local très réactive et des engagements de service qui vont au-delà des attentes standard de l'industrie. Cette approche a permis à MAXHUB de gagner de solides recommandations de clients sur les marchés secondaires, ouvrant la voie à une croissance régulière dans les principales régions métropolitaines du pays.

Construire un écosystème avec des leaders mondiaux : en collaborant étroitement avec les leaders de l'industrie, dont Microsoft et Intel, MAXHUB continue de renforcer ses capacités d'innovation et de développement de produits. Ces partenariats garantissent que ses solutions s'intègrent parfaitement dans les flux de travail des clients internationaux. L'un des résultats de cette approche est le XBoard V7, le premier écran interactif à trois caméras au monde certifié pour Microsoft Teams Rooms et fonctionnant sous Windows 11 IoT, qui a reçu le prix « Best of Show » à l'ISE 2025.

Des résultats commerciaux mesurables : cette approche stratégique s'est traduite par une croissance tangible des performances. Aujourd'hui, MAXHUB est au service de clients dans plus de 140 pays et régions. Au cours du premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de l'entreprise à l'étranger a augmenté de près de 60 % en glissement annuel, renforçant ainsi sa position de pierre angulaire des plans mondiaux du groupe.

Vers une nouvelle phase de « valeur au-delà de l'échelle ».

La reconnaissance de Forbes reflète également une évolution plus générale des entreprises mondiales vers des stratégies internationales qui privilégient la création de valeur par l'innovation, l'image de marque et l'excellence technologique plutôt que l'échelle opérationnelle pure et simple.

À l'avenir, MAXHUB continuera à faire de l'innovation sa force motrice, en renforçant ses opérations mondiales de bout en bout, du développement des produits au service à la clientèle. L'entreprise reste déterminée à donner aux organisations du monde entier les moyens de collaborer plus efficacement et d'accélérer leur transformation numérique.

