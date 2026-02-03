MAXHUB präsentiert auf der ISE 2026 bahnbrechende Produkte

BARCELONA, Spanien, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich der Teilnahme von MAXHUB an der Integrated Systems Europe (ISE) 2026 präsentiert der Lösungsanbieter für integrierte kommerzielle Displays und UC seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Kollaborationstechnologie. Die Messe läuft vom 3. bis 6. Februar 2026 in der Fira de Barcelona.

Was also erwartet die Besucher von MAXHUB auf der ISE 2026?

MAXHUB Booth

Produkteinführung am Eröffnungstag

Am Eröffnungstag der ISE 2026 veranstaltet MAXHUB die offizielle Vorstellung seiner neuen Produkte und präsentiert eine Reihe bahnbrechender Neuerungen. Darüber hinaus werden während der Veranstaltung auch die laufenden Kooperationen von MAXHUB mit Microsoft und NDI vorgestellt. Vertreter beider Unternehmen nehmen an der Pressekonferenz teil und informieren im Rahmen der Launch-Veranstaltung über die neuesten Entwicklungen.

Während der Launch-Veranstaltung stellt MAXHUB eine Reihe neuer Produkte vor.

Das erste ist die Videobar XBar-Serie, eine All-in-One-Lösung für die Zusammenarbeit für Microsoft Teams Rooms (MTR). Die XBar-Serie kombiniert vier Kameras und ein Windows-basiertes System in einem einzigen Gerät. Sie unterstützt flexible 3-in-1-Installationsoptionen und eignet sich daher für Besprechungsräume unterschiedlicher Größe.

Die branchenweit erste Touch-Konsole für Surface Hub und XBoard – die MAXHUB Universal Console – wurde ebenfalls auf der Einführungsveranstaltung vorgestellt.

Besucher können auch die Digital Signage CMB-Serie sehen, das weltweit erste NDI®-zertifizierte Smart Display. Die CMB-Serie wurde speziell für Unternehmen entwickelt und für Microsoft Teams Rooms optimiert. Wenn das MTR-System aktiviert wird, leuchtet das Display auf. Sobald die Besprechung beendet ist, wird es wieder deaktiviert.

MAXHUB stellt sein brandneues LED-All-in-One-Display vor, die MAXHUB Raptor-Serie V3 Lite. Diese Lite-Serie erzielt einen Durchbruch im Bereich des ultraschlanken Designs. Als All-in-One-Display behält es die Kernstärken von MAXHUB bei und unterstützt eine stabile drahtlose Bildschirmfreigabe sowie eine praktische BYOD-Funktionalität. Das Produkt wird mit einem dedizierten Management-Backend geliefert, das die Fernverwaltung von Geräten unterstützt.

Darüber hinaus präsentiert MAXHUB Pivot+, eine neue webbasierte Plattform für die einheitliche Geräteverwaltung.

The Co-Create 100 wurde gestartet

MAXHUB startet gemeinsam mit Microsoft The Co-Create 100. Diese Koalition wird 100 voll ausgestattete Microsoft Teams Rooms für ausgewählte Führungskräfte aus den Global 3000 bereitstellen. Außerdem wird sie mit globalen Innovationsführern zusammenarbeiten, um Erfolgsgeschichten auszutauschen und zu demonstrieren, wie Microsoft Teams-Besprechungsräume die Effizienz steigern und Wettbewerbsvorteile schaffen.

Besuchen Sie MAXHUB auf der ISE 2026 an Stand 2N130

Besucher können die neuesten Produkte von MAXHUB und Live-Demonstrationen am Stand 2N130 während der gesamten ISE 2026 erleben.

Weitere Informationen über MAXHUB finden Sie unter www.MAXHUB.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876065/MAXHUB_ISE_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362520/5746989/MAXHUB_Logo.jpg