MAXHUB présente des produits révolutionnaires à l'ISE 2026

BARCELONE, Espagne, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Alors que MAXHUB participe à Integrated Systems Europe (ISE) 2026, le fournisseur de solutions d'affichage commercial intégré et de communications unifiées présente ses derniers développements en matière de technologie de collaboration. Le salon se tiendra du 3 au 6 février 2026 à la Fira de Barcelone.

Alors, à quoi les visiteurs peuvent-ils s'attendre de la part de MAXHUB à ISE 2026 ?

MAXHUB Booth

Lancement de produits le jour de l'ouverture

Le jour de l'ouverture de l'ISE 2026, MAXHUB organisera le lancement officiel de ses nouveaux produits, présentant une gamme d'avancées révolutionnaires. En outre, les collaborations actuelles de MAXHUB avec Microsoft et NDI seront également présentées lors de l'événement. Des représentants des deux entreprises participeront à la conférence de presse et échangeront des informations dans le cadre de la séance de lancement.

À l'occasion de ce lancement, MAXHUB présentera une série de nouveaux produits.

Le premier est la série de barres vidéo XBar, une solution de collaboration tout-en-un pour les salles Microsoft Teams (MTR). La série XBar combine quatre caméras et un système fonctionnant sous Windows en un seul appareil. Elle offre des options d'installation flexibles 3 en 1, ce qui lui permet de s'adapter à des salles de réunion de différentes tailles.

La première console tactile de l'industrie pour Surface Hub et XBoard - MAXHUB Universal Console - a également été présentée lors de l'événement de lancement.

Les visiteurs peuvent également découvrir la série Digital Signage CMB, le premier écran intelligent certifié NDI® au monde. La série CMB est conçue pour les entreprises et optimisée pour les salles Microsoft Teams. Lorsque le système MTR est activé, l'écran s'allume. Une fois la réunion terminée, il se désactive.

MAXHUB dévoile son tout nouvel écran LED tout-en-un, le MAXHUB Raptor Series V3 Lite. Cette série Lite constitue une avancée décisive dans le domaine de la conception ultra-mince. En tant qu'écran tout-en-un, il conserve les principaux atouts de MAXHUB, prenant en charge un partage d'écran sans fil stable et une fonctionnalité BYOD pratique. Le produit est livré avec un backend de gestion dédié, qui permet de gérer les appareils à distance.

En outre, MAXHUB présente Pivot+, une nouvelle plateforme web pour la gestion unifiée des appareils.

Lancement de The Co-Create 100

MAXHUB s'associe à Microsoft pour lancer The Co-Create 100. Cette coalition fournira 100 salles Microsoft Teams entièrement équipées à une sélection de dirigeants du Global 3000. Elle collaborera également avec des leaders mondiaux de l'innovation pour partager des exemples de réussite et démontrer comment les salles de réunion Microsoft Teams améliorent l'efficacité et créent des avantages concurrentiels.

Rendez visite à MAXHUB à ISE 2026, stand 2N130

Les visiteurs peuvent découvrir les derniers produits de MAXHUB et assister à des démonstrations en direct sur le stand 2N130 pendant toute la durée de l'ISE 2026.

Pour en savoir plus sur MAXHUB, rendez-vous sur www.MAXHUB.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2876065/MAXHUB_ISE_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362520/5746989/MAXHUB_Logo.jpg