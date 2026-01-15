Maximieren Sie Ihr Geschäftswachstum auf dem asiatischen Hotel- und Gastronomiemarkt auf der HOTELEX 2026

SHANGHAI, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die HOTELEX Shanghai 2026 findet vom 30. März bis zum 2. April 2026 statt und bietet globalen Anbietern aus den Bereichen Gastgewerbe und Gastronomie einen direkten Zugang zum chinesischen und dem gesamten asiatischen Markt. Aufbauend auf dem Rekord-Erfolg der Ausgabe 2025 kehrt die Messe mit größerem Umfang, stärkerer Beteiligung internationaler Einkäufer und gesteigertem kommerziellen Wert zurück. Mit über 3.500 Ausstellern, 12.000 Einkäufern aus Übersee und einem vollständig integrierten Branchen-Ökosystem bietet die HOTELEX Shanghai 2026 eine hochwirksame Plattform für Beschaffung, Partnerschaften und langfristige Marktexpansion.

Die HOTELEX Shanghai 2025 begrüßte eine Rekordzahl von 284.581 Fachbesuchern, darunter 34,2 % mehr internationale Einkäufer. Die Aussteller vermeldeten einen Anstieg der qualifizierten Leads um 37 % und einen Anstieg der Transaktionen vor Ort um 23 %, was die Effektivität der Messe als leistungsstarke Beschaffungs- und Geschäftsplattform unterstreicht. Aufbauend auf diesem Erfolg wird die 34. Ausgabe im Jahr 2026 eine erweiterte Ausstellungsfläche, eine stärkere internationale Beteiligung und mehr Möglichkeiten für globale Entscheidungsträger, Händler und strategische Partner bieten.

Auf einer Fläche von 400.000 Quadratmetern werden mehr als 3.500 führende nationale und internationale Anbieter aus Schlüsselbranchen wie Küchengeräte, Kaffee und Tee, Catering-Zutaten, Getränke und Backzubehör vertreten sein. Dieses vollständig integrierte Ökosystem unterstützt End-to-End-Beschaffung, Innovation und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Der Wettbewerbsvorteil der HOTELEX liegt in ihrer umfassenden Branchenabdeckung. Durch die Integration von Ressourcen aus den Bereichen Gastgewerbe, Catering, Kulturtourismus, Einzelhandel, Logistik und Gesundheit fördert die Messe Synergien entlang der Wertschöpfungskette und spiegelt die sich wandelnde Struktur der modernen Gastgewerbebranche wider. Ihr einzigartiges Modell einer „gemeinsamen Messe für Tourismus, Catering und Hotellerie" bietet eine ganzheitliche Präsentation, die Essen, Unterkunft, Reisen, Einkaufen und Freizeit umfasst.

Durch die Nutzung eines gemeinsamen Pools von über 100.000 professionellen Einkäufern von HOTELEX und FHC profitieren Aussteller von einer erweiterten Markenpräsenz über offizielle digitale Plattformen und globale Social-Media-Kanäle wie LinkedIn, YouTube, Facebook und TikTok sowie durch Partnerschaften mit renommierten Branchenmedien. Die Standplätze sind begrenzt – reservieren Sie Ihren Stand frühzeitig, um sich einen erstklassigen Ausstellungsplatz zu sichern und Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu maximieren. Als strategisches Tor positioniert, ermöglicht die HOTELEX Shanghai 2026 globalen Unternehmen, ihre Präsenz in China auszubauen und ihre Expansion auf den asiatischen Märkten für Gastgewerbe und Gastronomie zu beschleunigen.

Vorregistrierung: https://www.hotelex.cn/en/shanghai

Kontaktieren Sie uns：

Standanfrage:

Jason Jin

Tel: +86 21 3339 2197

[email protected]

Beratung für Medien und Besucher:

Lizzy Chen

Tel.: +86 21 3339 2566

[email protected]

