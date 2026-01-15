Maximisez la croissance de votre entreprise sur le marché asiatique de l'hôtellerie et de la restauration à HOTELEX 2026

SHANGHAI, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- HOTELEX Shanghai 2026 aura lieu du 30 Mars au 2 Avril 2026, offrant aux fournisseurs du monde de l'hôtellerie et de la restauration, une passerelle directe vers la Chine et le marché asiatique au sens large. Forte du succès record de l'édition 2025, l'exposition reviendra avec une plus grande envergure, un engagement plus fort des acheteurs internationaux et une valeur commerciale accrue. Avec plus de 3 500 exposants, 12 000 acheteurs étrangers et un écosystème industriel entièrement intégré, HOTELEX Shanghai 2026 constitue une plateforme à fort impact pour le sourcing, les partenariats et l'expansion du marché à long terme.

HOTELEX Shanghai 2025 a accueilli un nombre record de 284 581 visiteurs professionnels, dont une augmentation de 34,2 % des acheteurs internationaux. Les exposants ont fait état d'une augmentation de 37 % des prospects qualifiés et de 23 % des transactions sur place, ce qui démontre l'efficacité de l'exposition en tant que plateforme de sourcing et d'affaires très performante. Forte de ce succès, la 34e édition de 2026 offrira un espace d'exposition élargi, une participation internationale plus importante et des opportunités accrues pour les décideurs mondiaux, les distributeurs et les partenaires stratégiques.

Sur 400 000 mètres carrés, l'exposition accueillera plus de 3 500 fournisseurs nationaux et internationaux de premier plan dans des secteurs clés tels que l'équipement de cuisine, le café et le thé, les ingrédients pour la restauration, les boissons et les fournitures pour la boulangerie. Cet écosystème totalement intégré prend en charge l'approvisionnement de bout en bout, l'innovation et la collaboration transfrontalière.

L'avantage concurrentiel de HOTELEX réside dans sa couverture complète de l'industrie. En intégrant les ressources des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme culturel, de la vente au détail, de la logistique et de la santé, l'exposition stimule les synergies de la chaîne de valeur et reflète la structure évolutive de l'économie moderne de l'hôtellerie et de la restauration. Son modèle distinctif d'« exposition conjointe tourisme-restauration-hôtel » offre une vitrine holistique couvrant l'alimentation, l'hébergement, les voyages, le shopping et les loisirs.

En s'appuyant sur un pool commun de plus de 100 000 acheteurs professionnels de HOTELEX et FHC, les exposants bénéficient d'une visibilité optimale de leur marque grâce aux plateformes numériques officielles et aux canaux de médias sociaux du monde, dont LinkedIn, YouTube, Facebook et TikTok, ainsi qu'à des partenariats avec des médias sectoriels faisant autorité. Les stands sont limités - réservez le vôtre rapidement pour bénéficier d'un espace d'exposition de choix et maximiser les opportunités d'affaires. Positionné comme une passerelle stratégique, HOTELEX Shanghai 2026 permet aux entreprises internationales d'accroître leur présence en Chine et d'accélérer leur expansion sur les marchés asiatiques de l'hôtellerie et de la restauration.

Inscription préalable : https://www.hotelex.cn/en/shanghai

Contact Us：

Demande de renseignements sur le stand :

Jason Jin

Tél : +86 21 3339 2197

[email protected]

Conseil à l'intention de la presse et des visiteurs :

Lizzy Chen

Tél. : +86 21 3339 2566

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862575/1.jpg