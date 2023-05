Maximiser les avantages : La mise à niveau vers des micro-onduleurs de 800 W dans les systèmes d'énergie solaire

WENZHOU, Chine, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'expansion rapide de l'industrie solaire a déclenché un changement important sur le marché européen, qui est passé des micro-onduleurs de 600 W aux micro-onduleurs de 800 W. Les micro-onduleurs BENY, véritable autorité réputée du secteur, mettent en avant les nombreux avantages associés à cette transition.

L'attrait pour les micro-onduleurs de 600 W réside dans leur capacité à effectuer le suivi du point de puissance maximale (MPPT) à basse tension, ainsi que dans leur sûreté exceptionnelle, leur fiabilité et la simplicité de leur processus d'installation, particulièrement adapté aux environnements ombragés ou irréguliers. En réponse à la demande du marché, l'Allemagne prévoit de relever la limite de capacité des micro-onduleurs de 600 W à 800 W. Bien que la réglementation de l'Union européenne (UE) exempte actuellement les équipements de moins de 800 W d'avoir un impact sur le réseau électrique, l'Allemagne vise à aligner sa réglementation en conséquence d'ici la fin 2023, reflétant la demande croissante de micro-onduleurs de plus grande puissance.

La demande croissante de micro-onduleurs de plus grande puissance, incarnée par les modèles de 800 W, est motivée par des économies de coûts et une performance améliorée. Malgré leurs coûts initiaux plus élevés, les micro-onduleurs de 800 W offrent une efficacité et une densité de puissance accrues, qui les rendent hautement compatibles avec les modules photovoltaïques (PV) à grande puissance. En produisant davantage d'énergie avec moins d'onduleurs, ils contribuent à la réduction des coûts à long terme pour les systèmes photovoltaïques et du coût actualisé de l'énergie. En outre, les micro-onduleurs de 800 W affichent une flexibilité améliorée, permettant une parfaite compatibilité avec diverses configurations de panneaux, tout en nécessitant une maintenance moindre par rapport à leurs équivalents de 600 W. Cette transition s'aligne harmonieusement avec les demandes du marché et les tendances technologiques dominantes, et renforce la position des micro-onduleurs de 800 W en tant que choix principal et solution économiquement efficace pour répondre aux besoins énergétiques toujours croissants.

Le micro-onduleur BENY de 800 W établit de nouvelles normes de performance avec des spécifications exceptionnelles. Il surpasse ses concurrents sur le marché, avec un courant d'entrée continu maximal de 26A, un rendement de conversion maximal de 96,5 % et une efficacité MPPT de 99,8 %. Sa compatibilité unique avec deux modules photovoltaïques (350-600 Wc) offre aux concepteurs de systèmes une plus grande flexibilité, tandis que sa capacité à prendre en charge des modules à double verre à ultra-haute puissance permet une utilisation au-delà de 800 W de puissance de sortie, ce qui entraîne un rendement énergétique plus élevé pour les projets de grande envergure. Pour les systèmes à petite échelle, le micro-onduleur BENY de 800 W peut prendre en charge jusqu'à quatre modules photovoltaïques (200-300 Wc), assurant une configuration facile. Avec une garantie de 25 ans, il assure une stabilité à long terme et des avantages environnementaux, ce qui en fait un choix exceptionnel pour une conversion énergétique efficace.

Le micro-onduleur BENY de 800 W est en cours de test, avec un lancement mondial prévu avant septembre. Accorder la priorité à la performance, à la fiabilité, et à un contrôle de qualité strict. Innover dans l'adoption des énergies renouvelables. Restez connectés pour connaître la date de lancement. Consultez www.beny.com pour les produits BENY New Energy. Embarquons ensemble pour un brillant avenir solaire !

SOURCE BENY