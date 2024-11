May River Capital acquiert Cashco, son premier investissement dans une nouvelle plate-forme de solutions de contrôle des flux

CHICAGO, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Cashco, fournisseur de solutions de gestion de la pression de haute technicité telles que les régulateurs, les vannes de contrôle et l'équipement de sécurité des réservoirs, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été acquise par May River Capital (« May River »), une société de capital-investissement basée dans le Midwest qui s'attache à aider les entreprises industrielles de haut niveau à croître et à prospérer.

Fondée en 1920, Cashco est un fournisseur bien établi et fiable de produits de contrôle de flux axés sur l'efficacité et la sécurité. Basée à Ellsworth, au Kansas, avec des opérations à Houston, au Texas, et à l'extérieur de Berlin, en Allemagne, Cashco est connue pour son expérience approfondie des applications, l'étendue de ses offres de produits, la qualité supérieure de ses produits et ses offres de services après-vente. Cashco entretient des relations étroites avec des utilisateurs finaux de premier ordre, des représentants à valeur ajoutée, des distributeurs et des sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans le monde entier. Les produits de Cashco offrent aux clients une précision, une fiabilité et une sécurité critiques dans le contrôle des flux de processus dans diverses industries, notamment les gaz industriels, les produits chimiques spécialisés, les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, les semi-conducteurs, les carburants alternatifs et la pétrochimie.

Sous la direction du président Clint Rogers, Cashco a connu une croissance impressionnante au cours des dernières années et est bien placée pour profiter des vents contraires dans les divers secteurs qu'elle dessert. M. Rogers et l'ensemble de l'équipe dirigeante de Cashco continueront à diriger l'organisation dans leurs fonctions actuelles.

« Nous sommes fiers de notre héritage, de notre marque et des valeurs de Cashco, et nous sommes ravis de nous associer à May River alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance », a déclaré M. Rogers. « May River met clairement l'accent sur le secteur industriel et dispose de ressources financières et opérationnelles importantes, ce qui nous permettra de continuer à soutenir nos clients à l'échelle mondiale ».

Rahul Deshmukh, directeur d'exploitation de May River, deviendra directeur général et président exécutif de Cashco.

« Cashco est une entreprise de grande qualité qui servira de plate-forme de croissance pour May River », a déclaré M. Deshmukh. « Nous sommes ravis de nous associer à Clint Rogers et à son équipe de direction expérimentée pour stimuler la croissance et l'innovation dans l'entreprise. Nous nous engageons à investir de manière significative pour développer cette plateforme dans les années à venir, à la fois de manière organique et par le biais de fusions et d'acquisitions ».

Phil Ramsbottom, directeur de May River, a déclaré : « Cette stratégie représente notre quatrième plate-forme dans le secteur du contrôle des flux, notre domaine d'expérience le plus profond. Les dirigeants de Cashco ont jeté des bases solides à partir desquelles nous prévoyons de nous développer en investissant dans de nouveaux produits, de nouveaux marchés et des modules complémentaires. Nous sommes ravis de collaborer avec Rahul, Clint et le reste de l'équipe pour mieux servir la base fidèle de clients internationaux de Cashco ».

Paul Hastings LLP et BMO Capital Markets ont été respectivement conseiller juridique et conseiller financier de May River. Houlihan Lokey a été le conseiller financier de Cashco. BMO Harris Bank a fourni le financement de la dette pour soutenir l'acquisition.

À propos de Cashco

Cashco est un concepteur, fabricant et réparateur bien établi d'une large gamme de produits de contrôle industriel. Les produits comprennent des régulateurs, des vannes de contrôle, des contrôleurs, des évents de décharge de pression/dépression et des dispositifs antidéflagrants et anti-flamme. Cashco offre ses services à des clients dans des secteurs tels que les gaz industriels, les produits chimiques, le stockage terminal, l'électronique, l'alimentation et les produits pharmaceutiques, grâce à un réseau mondial de bureaux et de représentants. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cashco.com.

À propos de May River Capital

May River Capital est une société de capital-investissement basée à Chicago qui se concentre exclusivement sur le partenariat avec des entreprises industrielles de croissance du marché intermédiaire inférieur. May River investit dans des entreprises très performantes dans des secteurs tels que la fabrication de pointe, les produits d'ingénierie et l'instrumentation, les services industriels spécialisés et les services de distribution industrielle à valeur ajoutée. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mayrivercapital.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2256500/May_River_Capital_LLC_Logo.jpg