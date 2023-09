Maybelline New York agita a Roblox: uma aventura digital de maquiagem e música

NOVA YORK, 28 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- A Maybelline New York se aventurou no mundo virtual da Roblox, cativando um novo público de entusiastas de maquiagem. Com uma parceria com a Splash, a marca lançou uma campanha de 360º que visa especificamente a comunidade musical da Roblox.

No mundo virtual, a Maybelline oferece looks de maquiagem virtuais, mini jogos e música exclusiva, criando uma experiência imersiva que promove a autoexpressão - um dos principais valores da Maybelline New York.

Emily Arkells, vice-presidente do departamento digital da Maybelline New York, afirma: "Como marca líder do setor de maquiagem no espaço digital, a Maybelline está empenhada em oferecer aos consumidores experiências novas e interessantes que promovam a autoexpressão. Nossa parceria com a Splash no Roblox permite integrar perfeitamente nossos produtos em um mundo interativo. Com uma gama diversificada de looks de maquiagem virtual criados por talentosos artistas de maquiagem e 3D, os usuários podem experimentar diferentes estilos e expressões no mundo virtual da Roblox por meio do jogo musical Splash. Esta colaboração está perfeitamente alinhada aos principais valores da Maybelline New York - autoexpressão, diversão e empoderamento -, tornando a autoexpressão acessível a todos, onde quer que eles se envolvam com nossa marca".

A campanha "Makeup Your Mix" da Maybelline convida os usuários da Roblox a mergulharem em experiências cativantes, como o lounge da Maybelline New York e a Sala de Graffiti. Esses espaços virtuais oferecem oportunidades interessantes para os usuários liberarem sua criatividade por meio de uma ampla gama de produtos Maybelline. Por exemplo, os usuários podem usar o Vinyl Ink e a máscara Falsies Surreal para pintar grafite. A campanha apresenta seis looks de maquiagem exclusivos, apresentando franquias populares da Maybelline, como o SuperStay Vinyl Ink Lip e o SuperStay Matte Ink Lip, bem como inovações como a Máscara Falsies Surreal e o Stix de olho Color Tattoo. Quer estejam procurando um visual ousado ou um estilo sutil e natural, nossa plataforma virtual oferece uma infinidade de opções e inspiração.

Richard Slatter, diretor de parcerias da Splsah, expressa seu orgulho na colaboração entre a Maybelline, a Super League Enterprises, a United Talent Agency, o Roblox e a Splash para esta ativação. "A equipe usou seus melhores recursos para esta ativação. Estou muito orgulhoso do que conquistamos juntos, e nossa comunidade ama! Os jogadores do Splash, que são jovens criativos, estão altamente engajados, e adoraríamos trabalhar com mais marcas para alcançar esse público, não apenas na Roblox, mas também em nossos outros produtos".

A Maybelline reconhece o poder da música como uma plataforma para a criatividade pessoal e a individualidade. Por esse motivo, a marca fez parceria com o DJ virtual Kai para lançar sua mais recente faixa, "Fantasy". Os usuários têm a oportunidade de remixar a música até 28 de setembro e participar da festa de Kai. Por meio de gamificação e de ativações de marca, os usuários podem ganhar e coletar uma ampla variedade de produtos e roupas da Maybelline.

Esta campanha interativa permite que os usuários mergulhem no reino virtual da maquiagem Your Mix da Maybelline no Roblox, onde a criatividade não tem limites.

Sobre a Maybelline New York

A Maybelline New York é uma das principais marcas de cosméticos do mundo, presente em mais de 120 países em todo o mundo e alcançando 33 milhões de consumidores por meio de seu icônico batom de longa duração (Matte Ink). A base Fit Me, a mais vendida da marca, é disponibilizada em 40 tons desde 2017 para garantir que todos possam encontrar seu ajuste perfeito em tom, tom e textura (97% dos compradores acharam sua combinação em um estudo de consumo!). A Maybelline New York está empenhada em dar a todos a autoconfiança para ir atrás do que desejam por meio de produtos acessíveis, inclusivos e fáceis de usar.

Sobre a Splash

A Splash está na vanguarda da inovação em games e música de IA desde a tecnologia da tecnologia 2017. Com uma variedade de produtos de sucesso no mercado, incluindo o popular jogo Roblox "Splash", o aplicativo de DJ móvel "Splash Music e Beatmaker" e a IA de texto para música "Splash Pro". A Splash continua a revolucionar a indústria da música e visa tornar a criação de música mais rápida, fácil e divertida do que nunca.

