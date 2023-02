MAYBELLINE NEW YORK LANÇA FALSIES SURREAL EXTENSIONS MASCARACOM SEU PRIMEIRO AVATAR

Estenda a sua Lash Reality: impacto Surreal. Tecnologia surreal. Cílios surreais.

NOVA IORQUE, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, marca líder mundial em cosméticos, está expandindo seu portfólio de rímel mais vendido para lançar um produto tão surreal que apenas um avatar pode dar vida a ele. A nova Falsies Surreal Extensions Mascara está sendo lançada com a ajuda da primeira avatar da Maybelline, May, apresentada com a embaixadora global da Maybelline Gigi Hadid na próxima campanha que mescla os mundos real e virtual.

"FALSIES SURREAL MASCARA FEATURING SEU FIRST-EVER AVATAR — maio" (PRNewsfoto/Maybelline)

Com até 24 horas de uso, a Falsies Surreal Extensions Mascara oferece uma transformação visível de cílios. A tecnologia híbrida de fibra longa e curta e a escova helicoidal estendida com cerdas torcidas compridas funcionam para estender cada cílio para volume extremo e cílios 36% visivelmente mais longos. As pessoas perguntarão: "seus cílios são reais?"

À medida que o metaverso continua a ser a nova fronteira para a interação social, Mayé apenas o próximo passo na jornada da Maybelline para explorar o mundo virtual. No ano passado, a Maybelline fez parceria com a Ready Player Me, a plataforma líder de avatar para o metaverso oferecer cinco looks gratuitos e criados por especialistas que podem ser aplicados ao seu avatar em segundos.

"Quando uma máscara oferece uma transformação tão surreal como esta, é preciso algo tão surreal para apresentá-la. É aí que May entra. Estamos entusiasmados em desenvolver nosso portfólio Falsies com a ajuda de nosso primeiro avatar, que dá vida ao visual de extensão de cílios surreais do produto e à tecnologia de última geração de uma forma divertida e inesperada", disse Shivani Shah, vice-presidente sênior da Global Brand Experience Maybelline New York.

Além da Falsies Surreal Extensions Mascara, May desempenhará um papel no lançamento de produtos e serviços virtuais, ativações relacionadas ao metaverso e campanhas de franquias icônicas de maquiagem de alto desempenho.

CONTATO:

Francia Cooper: [email protected]

Julie Delazyn: [email protected]

Sobre a Maybelline New York

A Maybelline New York é a marca número um de cosméticos do mundo, disponível em mais de 120 países. Ao combinar fórmulas tecnologicamente avançadas com experiência em tendências e a vanguarda da cidade de Nova Iorque, a missão da Maybelline New York é oferecer cosméticos inovadores e de alto desempenho para todos. A Maybelline New York introduced Brave Together em 2020, um programa de longo prazo dedicado a desestigmatizar a conversa sobre saúde mental e financiar iniciativas de saúde mental lideradas por organizações sem fins lucrativos. A marca se comprometeu a doar US$ 10 milhões para causas de saúde mental visando ajudar 1 milhão de pessoas a ter acesso ao suporte essencial individual até 2025. Para mais informações: http://www.maybelline.com

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2010627/Maybelline_Falsies_Surreal_Mascara.jpg

FONTE Maybelline

SOURCE Maybelline