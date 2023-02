MAYBELLINE NEW YORK UVÁDZA NA TRH MASKARU FALSIES SURREAL EXTENSIONS MASCARA SO SVOJÍM VÔBEC PRVÝM AVATAROM

Rozšírte realitu svojich rias: surrealistický vplyv. Surrealistická technológia. Surrealistické riasy.

NEW YORK, 28. februára 2023 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, popredná svetová kozmetická značka, rozširuje svoje najpredávanejšie portfólio maskár a uvádza na trh produkt, ktorý je taký neskutočný, že ho môže uviesť na trh iba avatar. Nová maskara Falsies Surreal Extensions Mascara je uvádzaná na trh s pomocou May, vôbec prvého avatara Maybelline, ktorá sa spolu s Gigi Hadi, globálnou ambasádorkou značky Maybelline, objavuje v pripravovanej kampani, kde sa spája skutočný a virtuálny svet.

"FALSIES SURREAL MASCARA FEATURING ITS FIRST-EVER AVATAR - May"

Maskara The Falsies Surreal Extensions Mascara, ktorá vydrží až 24 hodín, prináša viditeľnú premenu rias. Hybridná technológia dlhých a krátkych vlákien a predĺžená špirálová kefka s dlhými zatočenými štetinkami predlžujú každú jednu riasu na dosiahnutie extrémneho objemu a až o 36 % viditeľne dlhších rias. Ľudia sa budú pýtať: „Sú vaše riasy pravé?"

Keďže metaverse je naďalej novou hranicou sociálnej interakcie, May je len ďalším krokom na ceste spoločnosti Maybelline k objavovaniu virtuálneho sveta. Minulý rok spoločnosť Maybelline spolupracovala s Ready Player Me, poprednou platformou pre herných avatarov v metaverse, aby poskytla päť bezplatných, odborníkmi vytvorených mejkapov, ktoré možno aplikovať na vlastného avatara v priebehu niekoľkých sekúnd.

„Ak maskara prináša takú neskutočnú premenu ako táto, je potrebné niečo rovnako neskutočné na jej uvedenie. Tu prichádza na rad May. Sme nadšení, že môžeme rozšíriť portfólio radu Falsies s pomocou nášho prvého avatara, ktorý zábavným a nečakaným spôsobom oživuje surrealistický vzhľad produktu na predlžovanie rias a technológiu novej generácie," povedala Shivani Shah, vyššia viceprezidentka pre globálne skúsenosti so značkou v spoločnosti Maybelline New York.

Okrem maskary Falsies Surreal Extensions Mascara bude May zohrávať úlohu pri predstavovaní virtuálnych produktov a služieb, aktivácií súvisiacich s metaverse a kampaní franšíz ikonického, vysoko kvalitného líčenia.

O spoločnosti Maybelline New York

Maybelline New York je kozmetická značka číslo jedna na svete, dostupná vo viac ako 120 krajinách. Poslaním spoločnosti Maybelline New York je kombináciou technologicky vyspelých receptúr s odbornými znalosťami trendov a atrakciou New York City Edge ponúkať vysokoúčinnú a inovatívnu kozmetiku pre všetkých. Spoločnosť Maybelline New York predstavila v roku 2020 dlhodobý program Brave Together, ktorého cieľom je destigmatizovať diskusiu o duševnom zdraví a financovať iniciatívy v oblasti duševného zdravia vedené neziskovými organizáciami. Značka sa zaviazala darovať 10 miliónov dolárov na účely duševného zdravia s cieľom do roku 2025 pomôcť 1 miliónu ľudí získať prístup ku dôležitej individuálnej podpore. Viac informácií nájdete na: http://www.maybelline.com

