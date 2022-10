MAYBELLINE NY ЗАПУСКАЕТ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ В КОЛЛЕДЖАХ

В основу обучения «Смелый разговор» положена программа этого косметического бренда №1 «Смелые вместе» (Brave Together), запущенная в 2020 году совместно с некоммерческими организациями, занимающимися вопросами психического здоровья по всему миру, и направленная на дестигматизацию тревожно-депрессивных расстройств и обеспечение всеобщего доступа к индивидуальной поддержке Программа «Смелые вместе» (Brave Together) стремится к тому, чтобы к 2025 году оказать индивидуальную поддержку 1 миллиону человек и пожертвовать 10 миллионов долларов США на цели охраны психического здоровья.

ЧТО ТАКОЕ «СМЕЛЫЙ РАЗГОВОР»?

«Смелый разговор», созданный в сотрудничестве с медицинскими экспертами компании JED, представляет собой бесплатное 90-минутное обучение на основе сценария, предназначенное для сотрудников колледжа, которые будут обучать студентов тому, как выявить признаки, что люди испытывают трудности, как поддержать их и дать возможность связаться с надлежащей помощью. Целью программы «Смелый разговор» является создание культуры, в которой студенты смогут почувствовать, что их услышали и о них заботятся.

«В JED знают, что создание культуры заботливого отношения к молодым людям — залог их психического здоровья. «Смелый разговор» откроет крайне необходимый диалог о психическом здоровье в студенческих городках, побуждая студентов заботиться не только о своем собственном эмоциональном состоянии, но и о состоянии друг друга, — заявил глава компании JED Джон МакФи (John MacPhee). — Как никогда важно сделать эти ресурсы доступными для студентов колледжей. Мы гордимся сотрудничеством с Maybelline и благодарны им за стремление преодолеть барьеры, мешающие получению психологической помощи».

«Смелый разговор» включает в себя памятку и содержит «Смелые шаги», чтобы каждый мог вспомнить, как начать разговор с другом.

В этом месяце компания Maybelline запустит пилотное обучение «Смелый разговор» в Нью-Йоркском университете, за которым последует стипендия S Jay Levy для будущих лидеров в городском колледже Нью-Йорка и колледже Куинс, а также внутренняя программа с сотрудниками Maybelline NY и L'Oreal Group. В 2023 году обучение будет бесплатным для всех колледжей по всей стране (в США) и по всему миру.

Если ваш колледж хочет узнать больше об обучении «Смелый разговор», обратитесь: [email protected].

Информация о компании Maybelline New York

Maybelline New York — косметический бренд номер один в мире, продукция которого реализуется более чем в 120 странах. Сочетая высокотехнологичные формулы с опытом работы в тренде и Нью-Йоркским стилем, Maybelline New York стремится предложить инновационную, доступную и простую в употреблении косметику для всех. В 2020 году компания Maybelline приступила к реализации долгосрочной программы Brave Together, направленной на поддержку людей, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами, а также оказание повсеместной помощи всем нуждающимся, которая позволит им почувствовать себя увереннее в окружающем мире. Программа «Смелые вместе» (Brave Together) предоставляет важнейшую индивидуальную поддержку, услуги центра онлайн-образования и включает в себя разнообразные программы, помогающие дестигматизировать разговор о психическом здоровье. Компания намеревается в течение следующих пяти лет пожертвовать 10 миллионов долларов международным и местным организациям, работающим в сфере охраны психического здоровья. Подробную информацию можно получить на сайте www.maybelline.com и на странице www.maybelline.com/bravetogether.com.

Об организации JED

JED — некоммерческая организация, защищающая эмоциональное здоровье и предотвращающая самоубийства подростков и молодежи нашей страны. Мы сотрудничаем со школами и колледжами в целях укрепления их программ и систем в области психического здоровья, злоупотребления наркотическими средствами и предотвращения самоубийств. Мы обучаем подростков и молодых людей навыкам и знаниям, чтобы помочь себе и друг другу. Мы поощряем осведомленность, понимание и действия на благо психического здоровья молодежи.

