Maypharm annonce la sortie d'un nouveau produit à Times Square, New York : METOX

L'entreprise a réussi à pénétrer un marché des toxines, annonçant le lancement récent de sa nouvelle formulation de toxine sur le panneau d'affichage numérique spectaculaire de Times Square à New York.

Ayant déjà des partenaires grossistes dans le monde entier en Chine, en Russie, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et dans les pays et régions d'Asie occidentale (Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Philippines), Maypharm compte maintenant commercialiser METOX, une nouvelle formulation de toxine, à l'échelle internationale et atteindre un positionnement avantageux sur le marché européen. L'objectif étant d'augmenter considérablement sa part de marché des toxines dans les trois ans suivant la sortie du produit.

METOX fait actuellement l'objet de nombreux essais cliniques dans divers domaines pour traiter des symptômes tels que l'asymétrie des muscles de la mâchoire et la douleur dans les muscles de l'épaule, ainsi que certaines indications relatives à l'atténuation des rides de la glabelle et autour des yeux.

Tous les produits à base de toxines botuliniques existants sont fabriqués selon la méthode traditionnelle, c'est-à-dire la lyophilisation. Cependant, cette méthode a l'inconvénient de toujours laisser quelques résidus de poudre au fond des flacons. De son côté, le produit METOX 100U à base de toxine botulinique de type A est mis au point à l'aide d'une technologie de 2e génération. Il s'agit d'une technique améliorée, la déshydratation sous vide, qui permet de n'avoir presque aucun résidu de poudre au fond des flacons. L'utilisation de cette technique réduit la dénaturalisation de la solution telle que la mousse ou la rupture moléculaire lorsque celle-ci est diluée, rendant le processus de pénétration presque indolore et le remplissage par seringue beaucoup plus facile (en raison de l'absence d'air).

La recherche a montré que la fabrication de METOX, qui s'appuie sur les équipements dernier cri, la nouvelle norme de recherche et développement et la technologie de 2e génération, a un très grand avantage de haute pureté, d'effet de stabilisation et d'efficacité éprouvée par rapport à d'autres produits. Ainsi, en plus des procédures sûres de haute qualité offrant un résultat parfait, le produit établit un niveau totalement nouveau sur le marché mondial de la toxine botulinique.

