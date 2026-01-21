Mazda 2026 CX-5: La seguridad avanzada se une a la confianza cotidiana

Un nuevo video destaca de qué manera el nuevo CX-5 protege a todas las personas en la vía pública

IRVINE, California, 21 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations publicó hoy un nuevo video en el que aparece Jennifer Morrison, directora de Seguridad de Vehículos, en el que se destacan las tecnologías de seguridad integrales del nuevo CX-5 de 2026. El video demuestra de qué manera Mazda prioriza la seguridad al combinar una protección contra colisiones galardonada, con un conjunto completo de funciones estándar de asistencia al conductor, las cuales se diseñaron para ayudar a prevenir accidentes y proteger a todas las personas en la vía pública.

El CX-5 de 2026 se basa en su sólida reputación en materia de seguridad e introduce un conjunto aún más impresionante de tecnologías estándar de seguridad y asistencia al conductor, como el frenado de emergencia automático trasero, el frenado de tráfico cruzado trasero, el frenado para tráfico al girar hacia adelante, el mantenimiento de carril de emergencia, el asistente de punto ciego, el reconocimiento de señales de tráfico y el control de crucero por radar de Mazda con asistente de límite de velocidad, todo ello estándar en todas las versiones. Estos sistemas funcionan de manera conjunta para ayudar a detectar peligros potenciales, lo que incluye a peatones, ciclistas y motocicletas, y brindan confianza a los conductores en una variedad de situaciones cotidianas.

"Eso es lo más importante para nosotros: ayudar a proteger a nuestros clientes y a todas las personas con las que comparten la vía pública", señaló Morrison.

El nuevo CX-5 también incluye mejoras como una cámara de estacionamiento de 360 grados mejorada, un rendimiento más suave del control de crucero por radar y el nuevo asistente de cambio de carril. Mediante estas actualizaciones, el CX-5 continúa con la misión de Mazda de ayudar a reducir los accidentes, minimizar las lesiones y acercarse a la meta de cero muertes en las carreteras.

Construido sobre una base de protección contra colisiones galardonada y funciones de seguridad estándar en todas las versiones, el nuevo CX-5 se diseñó para brindar confianza y tranquilidad a los conductores en cada trayecto.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

