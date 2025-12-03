Mazda amplía el alcance de las nuevas tecnologías a bordo del CX-5 2026

Un ingeniero de Mazda destaca la experiencia y los beneficios para el cliente de la interfaz con tecnología de última generación

IRVINE, California, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras la presentación del CX-5 2026 de nueva generación, Mazda North American Operations lanzó hoy un nuevo video protagonizado por Matthew Valbuena, gerente de Tecnología a Bordo y de Interfaces Hombre-Máquina en el que ofrece una descripción general del nuevo sistema de infoentretenimiento y de tecnología integrada del vehículo. El sistema cuenta con comandos de voz y funciones de conectividad desarrolladas para proporcionar una experiencia intuitiva y, al mismo tiempo, disminuir las distracciones durante la conducción.

"Nuestro objetivo con el CX-5 2026 fue facilitar el uso de la tecnología y, al mismo tiempo, mantener al conductor enfocado en la carretera", expresó Valbuena. "Se invirtió una gran cantidad de investigación y pruebas al desarrollo del nuevo sistema de infoentretenimiento de Mazda, y creemos que está muy bien diseñado y le resulta familiar a los usuarios, ya que replica la forma en que interactúan con dispositivos tipo smartphone".

Tal vez el mayor avance en la tecnología a bordo del CX-5 es la implementación de Google integrado de serie, lo que permite acceder directamente a los servicios y aplicaciones desde la pantalla del vehículo, como Google Maps para una navegación integrada. Este nuevo Mazda Connect está desarrollado con una interfaz intuitiva, que incluye las funciones de uso más frecuente, como controles de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) y volumen, ubicados en la parte inferior de la pantalla, lo que permite un acceso rápido a las funciones deseadas.

Con Google integrado y el control de voz, el CX-5 completamente renovado ofrece una impresionante experiencia de manos libres que complementa la pantalla táctil de serie de 12.9 pulgadas, o la más grande disponible, de 15.6 pulgadas. Además, los nuevos controles del volante proporcionan al conductor otro punto de contacto para interactuar con la interfaz, mientras mantiene las manos en el volante y los ojos enfocados en la carretera.

Y para aquellos que prefieren la duplicación de la pantalla del smartphone, el CX-5 2026 es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de serie, lo que ofrece diversas formas de utilizar la tecnología del CX-5 según las necesidades de cada cliente.

Haga clic para obtener más información acerca del Mazda CX-5 2026 completamente renovado o visite MazdaUSA.com

