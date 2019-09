Mazda anuncia asociación con el William V. Campbell Trophy® de la National Football Foundation

LA ASOCIACIÓN LANZA LA PLATAFORMA DEL PODER DEL POTENCIAL DE LA MARCA

IRVINE, California, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda anunció hoy una asociación por tres años con la National Football Foundation (NFF) & College Hall of Fame para apoyar al William V. Campbell Trophy® otorgado por Mazda, el principal premio a académicos atletas en el fútbol norteamericano universitario.

"Por tres décadas, el William V. Campbell Trophy® ha reconocido a individuos que reflejan mejor la humildad, la dedicación y los enfoques inventivos para superar desafíos. Estos individuos tienen un firme compromiso con sus compañeros de equipo, con los académicos y con la comunidad", dijo Dino Bernacchi, director de marketing de Mazda North American Operations (Operaciones Norteamericanas de Mazda). " Mazda, nacida en Hiroshima, Japón, atesora esa misma filosofía: traspasar los límites, realizar el potencial e inspirar a otros a hacer lo mismo".

Esta temporada de fútbol norteamericano universitario, Mazda tiene el orgullo de lanzar su Plataforma del Poder del Potencial, un programa desarrollado para honrar a los individuos que marcan una diferencia, alcanzando todo su potencial e inspirando a otros. La plataforma se iniciará patrocinando el William V. Campbell Trophy® otorgado por Mazda, que está considerado uno de los premios del fútbol norteamericano universitario más competitivos y codiciados, y que reconoce a un individuo como el mejor en el país por la combinación de su éxito académico, su rendimiento en el fútbol y su liderazgo en la comunidad. Los ganadores anteriores han desarrollado carreras impresionantes, desde médicos hasta ejecutivos de corporaciones, con atletas grandiosos del fútbol norteamericano como Peyton Manning (Tennessee) y Christian Wilkins (Clemson).

Otros ganadores anteriores son John Urschel, un destacado jugador de la Universidad Penn State. Después de una exitosa carrera en el fútbol norteamericano profesional, se retiró para obtener un doctorado en matemáticas del MIT y ahora es un matemático publicado. Urschel escribió recientemente un artículo de opinión para el New York Times, "Math Teachers Should Be More Like Football Coaches" (Los maestros de matemática deberían ser más como entrenadores de fútbol), en el que menciona una falta de estímulo académico durante su infancia. Incluso trabaja para inspirar a la próxima generación a aumentar su interés en carreras de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

"En el corazón de la National Football Foundation está el principal premio nacional a los académicos atletas, el William V. Campbell Trophy® otorgado por Mazda, un distinguido honor que se concede a los que observan las normas más elevadas de rendimiento en el terreno, excelencia académica y liderazgo en la comunidad", dijo el presidente de la NFF, Archie Manning. "Se requiere el mismo pedigrí a nuestros socios, por lo que estamos orgullosos de trabajar con Mazda, que comparte nuestra misión común de inspirar a otros a alcanzar su pleno potencial".

El trofeo, otorgado por primera vez en 1990, lleva su nombre en honor al difunto Bill Campbell, ex presidente de Intuit y ex jugador y entrenador principal de fútbol norteamericano en la Universidad de Columbia. Su impacto y su éxito son el tema de una crónica reciente, "Trillion Dollar Coach: The Leadership Playbook of Silicon Valley's Bill Campbell" (El entrenador de un billón de dólares: el manual de liderazgo de Bill Campbell de Silicon Valley), uno de cuyos autores es Eric Schmidt, ex CEO de Google.

Los finalistas de este año se anunciarán el 30 de octubre, y el 30º William V. Campbell Trophy® otorgado por Mazda se entregará en la 62ª Cena Anual de Premios de la NFF en Nueva York el 10 de diciembre.

Acerca de The National Football Foundation & College Hall of Fame

The National Football Foundation & College Hall of Fame, fundada en 1947 con el liderazgo inicial del general Douglas MacArthur, el legendario entrenador del Ejército Earl "Red" Blaik y el inmortal periodista Grantland Rice, es una organización educativa sin fines de lucro que dirige programas diseñados para usar el poder del fútbol norteamericano amateur para desarrollar erudición, espíritu ciudadano y realización atlética entre los jóvenes. Con 120 secciones y 12,000 miembros en todo el país, la NFF tiene entre sus programas Football Matters®, el Salón de la Fama del Fútbol Universitario Norteamericano de Chick-fil-A en Atlanta, el William V. Campbell Trophy® otorgado por Mazda, becas anuales de más de $1.3 millones y una serie de iniciativas para honrar a las leyendas del pasado e inspirar a los líderes del futuro. Entre los socios corporativos de la NFF están Delta Air Lines, Fidelity Investments, Goodyear, Herff Jones, Mazda, el New York Athletic Club, el Torneo de las Rosas de Pasadena, el Sports Business Journal, SportsManias, Under Armour y VICIS. Vea más detalles en footballfoundation.org y síganos en Facebook, Instagram y Twitter @NFFNetwork.

Acerca de The National College Football Awards Association

El William V. Campbell Trophy® otorgado por Mazda es un miembro de la National College Football Awards Association (NCFAA), que abarca los premios más prestigiosos del fútbol norteamericano universitario. La NCFAA, fundada en 1997, y sus 25 premios ya se han otorgado a más de 800 ganadores, remontándose a 1935. Visite ncfaa.org para ver más detalles de la asociación.

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda North American Operations (Operaciones Norteamericanas de Mazda, MNAO) tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, las piezas y el apoyo al servicio al cliente de los vehículos Mazda en los Estados Unidos y México a través de casi 700 concesionarios. Las operaciones en México son administradas por Mazda Motor de México en la Ciudad de México. Para más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y video B-roll, visite el centro de medios en línea de Mazda en InsideMazda.MazdaUSA.com/Newsroom.

Siga los canales de medios sociales de MNAO en Twitter e Instagram en @MazdaUSA y en Facebook en Facebook.com/MazdaUSA.

