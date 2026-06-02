Mazda anuncia nuevo color Zinc Green

El color Zinc Green hace su debut en el Mazda MX-5 Miata en Japón.

HIROSHIMA, Japón, 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda posee una historia de colores verde memorables. El Mazda Go de tres ruedas poseía un panel de instrumentos verde, que se adoptó como color integral de la carrocería en el modelo sucesor. El auto de carreras Mazda 787B, que ganó las 24 Horas de Le Mans en 1991, lucía una emblemática librea naranja y verde. Mientras tanto, en los años 2000, los Mazda2 en color Spirited Green Metallic atraían todas las miradas. Se han ofrecido diversas versiones de verde en las tres generaciones anteriores del MX-5 Miata, y ahora la cuarta generación se sumará a sus predecesoras con la incorporación del Zinc Green, la interpretación moderna de Mazda de este color. Este nuevo color global debutó en el Karuizawa Fan Meeting, uno de los mayores encuentros de MX-5 del mundo, celebrado en Karuizawa, Japón, el 31 de mayo.

Zinc Green fue desarrollado como un color de estilo de vida, similar al popular Polymetal Gray Metallic. Bajo la luz intensa del sol, revela una expresión vibrante y rica, con matices que van desde reflejos hasta tonos más profundos. En condiciones de poca luz, adquiere una apariencia más apagada, grisácea, que brinda una sensación de solidez y un acabado casi mate.

Zinc Green tiene un atractivo que se adapta de forma complementaria a distintos modelos de Mazda, desde el MX-5 Miata hasta los SUV crossover. Este es un color atractivo que contribuirá aún más a que el vehículo se destaque. Se ofrecerá más información y se anunciará la disponibilidad para el mercado estadounidense más adelante este año.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con sus vehículos para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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FUENTE Mazda North American Operations