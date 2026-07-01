Mazda obtiene cinco premios Newsweek Readers' Choice™ 2026

IRVINE, California, 1 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Mazda North American Operations (MNAO) anunció que Mazda obtuvo cinco premios Newsweek Readers' Choice™ 2026. Los lectores eligieron a Mazda como la Mejor marca de automóviles, Mejor marca de SUV y Mejor experiencia en concesionarios de la marca, además de reconocer al Mazda3 como el Mejor automóvil nuevo y al Mazda CX-5 como el Mejor SUV nuevo.

Los premios Newsweek Readers' Choice™ reconocen a las marcas y los vehículos que logran una mayor afinidad con los consumidores gracias a su calidad, rendimiento, diseño y experiencia como propietario. Los ganadores se seleccionaron durante un período de votación pública de cuatro semanas organizado por Newsweek.

"Es un honor recibir este reconocimiento de los lectores de Newsweek, tanto por nuestra marca como por nuestra variedad de vehículos", afirmó Tom Donnelly, presidente y director ejecutivo de Mazda North American Operations. "Estos premios reflejan nuestro compromiso de crear vehículos que a los clientes les encante conducir y poseer, a la vez que ofrecemos una experiencia en el concesionario que fomenta relaciones duraderas y la confianza. Agradecemos a todas las personas que votaron y a nuestros socios concesionarios, cuya dedicación contribuye a nutrir la marca Mazda cada día".

Los premios Newsweek Readers' Choice™ 2026 de Mazda incluyen:

Mejor marca de automóviles

Mejor marca de SUV

Mejor experiencia en concesionarios de la marca

Mejor automóvil nuevo: Mazda3

Mejor SUV nuevo: Mazda CX-5

La lista completa de los ganadores de los premios Newsweek Readers' Choice™ 2026 se encuentra disponible en Newsweek.com.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la vida en movimiento de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Siga a @MazdaUSA en redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, y Threads.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg

FUENTE Mazda North American Operations