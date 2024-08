MAZDA EZ-6 als wirklich globales Modell bestätigt

NANJING, China, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Mazda hat vor kurzem in seinem Hauptsitz in Hiroshima den Design- und Entwicklungsprozess seiner ersten elektrischen Limousine, dem MAZDA EZ-6, zum ersten Mal Nutzern aus China vorgestellt. Im Juli lief das Fahrzeug bei Changan Mazda, dem Joint Venture von Mazda in China, erfolgreich vom Band. Gleichzeitig unterzeichneten Mazda und Changan Mazda eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim Export von Elektrofahrzeugen, die Changan Mazda als exklusive chinesische Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsbasis für neue Energien für den Weltmarkt bestimmt. Damit ist klar, dass der MAZDA EZ-6 das erste globale Fahrzeug mit neuer Energietechnik von Mazda sein wird.

Users from the Chinese market visit Mazda Design Center in Hiroshima for the first time Vehicle dynamic performance expert from Mazda Europe R&D center (right) communicates with Changan Mazda staff

Der MAZDA EZ-6 soll im Herbst 2024 offiziell als globales Modell eingeführt werden und zunächst auf dem chinesischen und europäischen Markt erhältlich sein. Auf der Beijing International Auto Show im April nahmen Mazda-Präsident Masahiro Moro und der Vorsitzende von Changan Automobile, Zhu Huairong, gemeinsam an der Weltpremiere des MAZDA EZ-6 teil, was die hohe Wertschätzung beider Parteien für dieses globale Modell zeigte.

Obwohl sich die Form des Fahrens geändert hat, hat Mazda sein umfangreiches Know-how im Bereich der dynamischen Leistungsoptimierung aus der Ära der Benzinfahrzeuge genutzt, um den Fahrspaß des MAZDA EZ-6 zu steigern und das Jinba-Ittai (Auto und Fahrer als Einheit) des MAZDA6 zu übertreffen. Zuvor hatten Experten aus dem europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Mazda die dynamische Leistungsabstimmung und Validierung des MAZDA EZ-6 auf dem Chongqing Automobile Testing Grounds, dem Automobil-Testgelände mit den höchsten Anforderungen in China, abgeschlossen.

Was die Intelligenz betrifft, so nutzt der MAZDA EZ-6 die führende Intelligenz- und Elektrifizierungstechnologie von Changan Automobile, dem chinesischen Partner von Mazda. Das neue Auto wird mit einem autonomen Fahrassistenten der Stufe 2.5, einem 7-nm-Chip SA8155P von Qualcomm, vier hochauflösenden Panoramakameras und zwölf Hochleistungs-Ultraschallradaren ausgestattet sein. Es wird verschiedene intelligente Fahrszenarien wie autonomes Parken, ferngesteuertes Parken, ferngesteuertes intelligentes Parken und Trace-Back-Parken realisieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2479888/Users_Chinese_market_visit_Mazda_Design_Center_Hiroshima_time.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2479889/Vehicle_dynamic_performance_expert_Mazda_Europe_R_D_center__right__communicates.jpg