MAZDA EZ-6 confirmé comme un modèle véritablement mondial

NANJING, Chine, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Mazda a récemment présenté le processus de conception et de développement de sa première berline électrique, la MAZDA EZ-6, à des utilisateurs chinois pour la première fois dans son siège à Hiroshima. En juillet, le véhicule est sorti avec succès de la chaîne de montage de Changan Mazda, la coentreprise de Mazda en Chine. Parallèlement, Mazda et Changan Mazda ont signé un accord de coopération pour l'exportation de véhicules électriques, désignant Changan Mazda comme sa base chinoise exclusive de R&D et de production de nouvelles énergies pour le marché mondial. Cela prouve que le MAZDA EZ-6 sera le premier véhicule mondial à énergie nouvelle de Mazda.

Users from the Chinese market visit Mazda Design Center in Hiroshima for the first time Vehicle dynamic performance expert from Mazda Europe R&D center (right) communicates with Changan Mazda staff

La MAZDA EZ-6 serait officiellement lancée à l'automne 2024 en tant que modèle mondial, et d'abord disponible sur les marchés chinois et européen. Lors du salon international de l'automobile de Pékin en avril, le président de Mazda Masahiro Moro et le président de Changan Automobile Zhu Huairong ont assisté ensemble à la première mondiale de la MAZDA EZ-6, ce qui montre la grande importance que les deux parties accordent à ce modèle mondial.

Bien que la forme de conduite ait changé, Mazda a mis à profit sa grande expertise en matière de réglage des performances dynamiques, acquise à l'époque des véhicules à essence, afin d'améliorer le plaisir de conduire pour la MAZDA EZ-6, en transcendant le Jinba-Ittai (voiture et conducteur ne font qu'un) offert par la MAZDA6. Auparavant, des experts du centre européen de R&D de Mazda avaient procédé à la mise au point et à la validation des performances dynamiques du MAZDA EZ-6 sur le terrain d'essai automobile de Chongqing, le plus haut niveau de spécification en Chine.

En ce qui concerne l'intelligence, le MAZDA EZ-6 adopte la technologie de pointe en matière d'intelligence et d'électrification de Changan Automobile, le partenaire chinois de Mazda. La nouvelle voiture sera équipée d'une assistance à la conduite autonome de niveau 2.5, d'une puce Qualcomm SA8155P de 7 nm, de quatre caméras panoramiques haute définition et de douze radars ultrasoniques haute performance. Il permettra de réaliser divers scénarios de conduite intelligente tels que le stationnement autonome, le stationnement à distance, le stationnement intelligent à distance et le stationnement avec suivi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479888/Users_Chinese_market_visit_Mazda_Design_Center_Hiroshima_time.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479889/Vehicle_dynamic_performance_expert_Mazda_Europe_R_D_center__right__communicates.jpg