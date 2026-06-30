Mazda lleva el legendario 787B a la Rolex Monterey Motorsports Reunion

IRVINE, California, 30 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El motor rotativo más famoso de la historia del automovilismo llega a Estados Unidos.

Mazda Motorsports protagonizará la Rolex Monterey Motorsports Reunion de 2026 con una reunión histórica de autos de carrera icónicos, entre los que se incluye, directamente desde Japón, el legendario Mazda 787B, ganador de las 24 Horas de Le Mans de 1991. Es la primera vez que muchos fanáticos estadounidenses tendrán la oportunidad de ver y escuchar en persona el auto que reescribió la historia del automovilismo.

El 787B, con su inconfundible diseño de Renown y equipado con un motor Wankel de cuatro rotores y 2.6 litros, será el auto de carreras protagonista de la exposición JDM Mazda, ubicada en el patio del paddock de WeatherTech Raceway Laguna Seca. Gracias a las vueltas de demostración y a las puestas en marcha del motor programadas durante los cuatro días del evento Reunion, será imposible pasar por alto ese agudo y estremecedor rugido característico de los motores rotativos.

"Es emocionante contar con la presencia del 787B en Monterey", declaró Jonathan Applegate, gerente sénior de Mazda Motorsports. "Ese sonido y esa decoración son sinónimos de la victoria de Mazda en Le Mans. Es un verdadero privilegio para los fanáticos poder verlo y escucharlo en persona en Estados Unidos. Al sumarlo a nuestra Mazda Heritage Collection y a otros vehículos, tendremos una visión verdaderamente panorámica de la historia de Mazda en el automovilismo".

El 787B encabeza una extraordinaria línea de autos de carrera de Mazda que abarca seis décadas. Al lado del ganador de Le Mans, estarán el Cosmo Sport de 1967, el auto que dio inicio al legado de los motores rotativos de Mazda: el 767B-002 de 1989, el 787-002 de 1990, el RX-7 GTO de 1991, el RX-792p de 1992 y el prototipo de auto de carreras más reciente de Mazda, el RT24-P de 2019. Juntos, narran la trayectoria completa de una de las historias de ingeniería más singulares del automovilismo.

Los autos no serán los únicos protagonistas. Mazda contará con una selección de pilotos legendarios a la altura del evento, entre ellos Tristan Nunez y Tom Long, quienes pilotarán el 767B y el 787 en la competencia del Grupo C. El ícono japonés de las carreras de resistencia, Yojiro Terada, al volante del 787B en las sesiones de exhibición de autos japoneses del viernes y el sábado. Además, la leyenda de las carreras de la IMSA, Tommy Kendall, quien llega acompañado de su propio Mazda RX-7, con el que ganó el Campeonato IMSA GTU de 1986/1987.

La presencia de Mazda va más allá de la pista de carreras. Ikuo Maeda, miembro ejecutivo de Diseño y Estilo de Marca de Mazda, y Brad Audet, director de Marketing de Mazda North America, serán jueces invitados en el Pebble Beach Concours d'Elegance, considerado por muchos como el evento automovilístico más prestigioso del mundo. Cada año, menos de 200 autos de todo el mundo reciben una invitación para competir. Este año, tanto el 787 como el 787B han sido invitados a exhibirse en el jardín principal como parte de la categoría Japanese Motorsports, un honor muy merecido para unas máquinas que trascienden el mundo de las carreras y forman parte de la historia del automovilismo.

La Rolex Monterey Motorsports Reunion se realizará del 12 al 15 de agosto en el WeatherTech Raceway Laguna Seca, seguida del Pebble Beach Concours d'Elegance el 16 de agosto. Las entradas están disponibles en weathertechraceway.com. Los fanáticos que no puedan asistir podrán ver la transmisión en vivo en las páginas de Facebook y YouTube del circuito.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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FUENTE Mazda North American Operations