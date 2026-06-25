Miyu Yamashita, patrocinada por Mazda, resulta ganadora en el Meijer LPGA Classic

IRVINE, California, 25 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La colaboradora de Mazda, Miyu Yamashita, se llevó la victoria en el Meijer LPGA Classic para Simply Give que se disputó el 21 de junio en el Blythefield Country Club en Belmont, Michigan.

Yamashita consiguió la mejor puntuación del torneo con 64 golpes (8 por debajo del par del campo) que completó en la ronda final para hacerse con el título en un emocionante desempate.

"A principios de año, me costó mucho desarrollar mi propio estilo de juego. Incluso en esa situación, mantuve la calma y me concentré en mi práctica diaria y creo que eso me llevó a esta victoria. Estoy muy feliz de haber ganado precisamente en el Día del Padre", expresó Yamashita.

"Mazda siempre ha ofrecido vehículos en una amplia variedad de colores que me levantan en ánimo, y dondequiera que voy, su apoyo me ha permitido viajar cómodamente. Eso me da mucha confianza. Quiero utilizar su apoyo como motivación y continuar trabajando arduamente para conseguir mi próxima victoria".

Mazda espera que Yamashita siga teniendo éxito durante la temporada de 2026 del LPGA Tour.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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FUENTE Mazda North American Operations