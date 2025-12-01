Mazda se asocia con DonorsChoose para ayudar a los estudiantes a descubrir sus pasiones por las STEM en esta época de fiestas

La iniciativa de $250,000 atenderá las necesidades de los docentes en todo EE. UU. mediante un fondo de financiación inmediata y donaciones equiparadas

IRVINE, California, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En honor al Giving Tuesday, Mazda North American Operations, en colaboración con la organización educativa sin fines de lucro DonorsChoose, marca el comienzo de la temporada de fiestas con una donación de $250,000 para apoyar a estudiantes y docentes de todo el país. El esfuerzo colaborativo apunta a brindar a los educadores dedicados, un enfoque específico en proyectos fundamentales de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), los recursos necesarios para promover la innovación y el descubrimiento en el aula.

Esta iniciativa forma parte del programa de compromiso comunitario Mazda Be Moved, destinado a generar oportunidades que hacen progresar a las comunidades. A partir del 1 de diciembre, Mazda lanzará un fondo de financiamiento inmediato de $100,000 para atender solicitudes de proyectos, con un enfoque en las STEM, en escuelas de Chicago, Los Ángeles, Atlanta y Boston-Manchester.

Desde el 3 de diciembre hasta la temporada de fiestas, Mazda equiparará hasta $150,000 adicionales en donaciones a proyectos de docentes centrados en las STEM que se hayan presentado a nivel nacional en DonorsChoose, duplicando de manera eficaz el impacto de cada contribución e inspirando un apoyo más amplio para la comunidad. Este enfoque estratégico refuerza la misión del programa Be Moved: promover espacios de aprendizaje dinámicos e inspirar a la próxima generación de innovadores.

"Después de ver el impacto y la alegría que trajeron estas donaciones a los estudiantes y docentes durante la última temporada, nos alegró poder trabajar junto a DonorsChoose nuevamente este año", expresó Brad Audet, director de Marketing de Mazda North American Operations. "Al respaldar proyectos de STEM, estamos invirtiendo en el futuro de los jóvenes estudiantes y ayudándoles a descubrir sus pasiones y desarrollar las habilidades necesarias para innovar y prosperar".

Esta es la segunda temporada de donaciones en la que Mazda se asocia con DonorsChoose. En 2024, Mazda donó $250,000 a escuelas de todo el país.

"Es un honor unir fuerzas con Mazda nuevamente durante esta temporada de fiestas para llevar recursos fundamentales a las aulas", declaró Adam Disler, vicepresidente sénior, Asociaciones en DonorsChoose. "Las donaciones como esta generan oportunidades increíbles para que los docentes puedan llevar a cabo proyectos de vanguardia que, de otro modo, no estarían a su alcance. De este modo, empoderamos a los estudiantes para que participen en proyectos de STEM que inspirarán sus sueños y su futura carrera".

Para obtener más información sobre la iniciativa de Mazda y ayudar a potenciar a los estudiantes, visite la página de donación de Mazda en DonorsChoose.org.

