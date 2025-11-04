Mazda presenta los resultados de ventas de octubre

IRVINE, California, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy las ventas totales de octubre de 25,161 vehículos, lo que supone una disminución del 32.6% respecto a octubre de 2024. Las ventas en lo que va de año ascienden a 344,825 vehículos vendidos, lo que supone un 1.7% menos respecto al mismo periodo del año anterior. Con 27 días de venta en octubre, en comparación con el mismo mes del año anterior, la empresa registró una disminución del 32.6% sobre la base de la tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).

Las ventas de vehículos usados (CPO, por sus siglas en inglés) ascendieron a 6,177 vehículos en octubre, lo que supone un incremento del 2.5% en comparación con octubre de 2024. Las ventas en lo que va de año ascienden a 62,700 vehículos vendidos, un 0.3% más que en el mismo período del año anterior.

Aspectos destacados de las ventas de octubre 2025:

  • Mejores ventas de la historia del CX-50 en octubre, con 8,351 vehículos vendidos.

Mazda Canada, Inc. (MCI) ha registrado ventas en octubre de 6,815 vehículos, lo que supone un incremento del 0.1% respecto al año pasado. Las ventas en lo que va de año ascienden a 70,832 vehículos vendidos, lo que supone un incremento del 14.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Mazda Motor de México (MMdM) informó ventas en octubre de 9,282 vehículos, un incremento de 10% en comparación con el año pasado. Las ventas en lo que va de año ascienden a 84,351 vehículos vendidos, lo que supone un incremento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Mazda3

1,440

3,490

(58.7) %

(58.7) %


24,277

31,558

(23.1) %

(22.8) %


Mazda 3 Sedán

920

2,457

(62.6) %

(62.6) %


17,078

18,406

(7.2) %

(6.9) %


Mazda 3 HB

520

1,033

(49.7) %

(49.7) %


7,199

13,152

(45.3) %

(45.0) %













Mazda6

0

0

-

-


0

0

-

-













MX-5 Miata

503

911

(44.8) %

(44.8) %


7,802

6,691

16.6 %

17.1 %


MX-5 

308

482

(36.1) %

(36.1) %


4,130

3,189

29.5 %

30.0 %


MXR

195

429

(54.5) %

(54.5) %


3,672

3,502

4.9 %

5.3 %













CX-3

-

0

-

-


-

0

-

-


CX-30

3,390

7,216

(53.0) %

(53.0) %


50,537

80,796

(37.5) %

(37.2) %


CX-5

8,981

10,166

(11.7) %

(11.7) %


114,769

114,221

0.5 %

0.9 %


CX-9

0

0

-

-


0

4

-

-


CX-50 TTL

8,351

7,771

7.5 %

7.5 %


87,979

66,286

32.7 %

33.2 %


MX-30

0

0

-

-


0

0

-

-


CX-70 TTL

343

2,517

(86.4) %

(86.4) %


12,599

7,405

70.1 %

-


CX-90 TTL

2,153

5,236

(58.9) %

(58.9) %


46,862

43,798

7.0 %

7.4 %


AUTOS

1,943

4,401

(55.9) %

(55.9) %


32,079

38,249

(16.1) %

(15.8) %


CAMIONETAS

23,218

32,906

(29.4) %

(29.4) %


312,746

312,510

0.1 %

0.5 %













TOTAL

25,161

37,307

(32.6) %

(32.6) %


344,825

350,759

(1.7) %

(1.3) %
























