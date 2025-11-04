Mazda presenta los resultados de ventas de octubre

IRVINE, California, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy las ventas totales de octubre de 25,161 vehículos, lo que supone una disminución del 32.6% respecto a octubre de 2024. Las ventas en lo que va de año ascienden a 344,825 vehículos vendidos, lo que supone un 1.7% menos respecto al mismo periodo del año anterior. Con 27 días de venta en octubre, en comparación con el mismo mes del año anterior, la empresa registró una disminución del 32.6% sobre la base de la tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).

Las ventas de vehículos usados (CPO, por sus siglas en inglés) ascendieron a 6,177 vehículos en octubre, lo que supone un incremento del 2.5% en comparación con octubre de 2024. Las ventas en lo que va de año ascienden a 62,700 vehículos vendidos, un 0.3% más que en el mismo período del año anterior.

Aspectos destacados de las ventas de octubre 2025:

Mejores ventas de la historia del CX-50 en octubre, con 8,351 vehículos vendidos.

Mazda Canada, Inc. (MCI) ha registrado ventas en octubre de 6,815 vehículos, lo que supone un incremento del 0.1% respecto al año pasado. Las ventas en lo que va de año ascienden a 70,832 vehículos vendidos, lo que supone un incremento del 14.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Mazda Motor de México (MMdM) informó ventas en octubre de 9,282 vehículos, un incremento de 10% en comparación con el año pasado. Las ventas en lo que va de año ascienden a 84,351 vehículos vendidos, lo que supone un incremento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Acerca Mazda North American Operations

Mazda fue orgullosamente fundada en Hiroshima (Japón) y cuenta con una historia de sofisticada artesanía e innovación. Además, tiene el propósito de enriquecer la vida en movimiento de aquellos a quienes presta servicio. Al situar al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias enriquecedoras con nuestros vehículos y para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, los recambios y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarias. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material complementario, visite el centro de prensa en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha

























Octubre Octubre Porcentaje de crecimiento interanual Porcentaje de mes hasta la fecha

Octubre Octubre Porcentaje de crecimiento interanual Porcentaje de mes hasta la fecha



2025 2024 Cambio DSR

2025 2024 Cambio DSR























Mazda3 1,440 3,490 (58.7) % (58.7) %

24,277 31,558 (23.1) % (22.8) %

Mazda 3 Sedán 920 2,457 (62.6) % (62.6) %

17,078 18,406 (7.2) % (6.9) %

Mazda 3 HB 520 1,033 (49.7) % (49.7) %

7,199 13,152 (45.3) % (45.0) %























Mazda6 0 0 - -

0 0 - -























MX-5 Miata 503 911 (44.8) % (44.8) %

7,802 6,691 16.6 % 17.1 %

MX-5 308 482 (36.1) % (36.1) %

4,130 3,189 29.5 % 30.0 %

MXR 195 429 (54.5) % (54.5) %

3,672 3,502 4.9 % 5.3 %























CX-3 - 0 - -

- 0 - -

CX-30 3,390 7,216 (53.0) % (53.0) %

50,537 80,796 (37.5) % (37.2) %

CX-5 8,981 10,166 (11.7) % (11.7) %

114,769 114,221 0.5 % 0.9 %

CX-9 0 0 - -

0 4 - -

CX-50 TTL 8,351 7,771 7.5 % 7.5 %

87,979 66,286 32.7 % 33.2 %

MX-30 0 0 - -

0 0 - -

CX-70 TTL 343 2,517 (86.4) % (86.4) %

12,599 7,405 70.1 % -

CX-90 TTL 2,153 5,236 (58.9) % (58.9) %

46,862 43,798 7.0 % 7.4 %

AUTOS 1,943 4,401 (55.9) % (55.9) %

32,079 38,249 (16.1) % (15.8) %

CAMIONETAS 23,218 32,906 (29.4) % (29.4) %

312,746 312,510 0.1 % 0.5 %























TOTAL 25,161 37,307 (32.6) % (32.6) %

344,825 350,759 (1.7) % (1.3) %













































*Jornadas de venta 27 27





256 257





























