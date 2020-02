Mazzucchelli va produire des feuilles d'acétate fabriquées à partir des flocons d'acétate entièrement durables d'Eastman

« La collaboration d'Eastman avec Mazzucchelli démontre notre capacité à tirer parti de technologies de recyclage révolutionnaires qui apportent des solutions innovantes et durables aux secteurs auxquels nous participons », a déclaré Scott Ballard, vice-président et directeur général d'Eastman Specialty Plastics. « Nous sommes honorés que notre partenaire de longue date Mazzucchelli soit le premier à produire des feuilles d'acétate à partir de flocons d'acétate entièrement durables et à éviter ainsi que les décharges se remplissent un peu plus de déchets. »

Mazzucchelli fournira à Eastman des déchets d'acétate qui seront recyclés avec sa technologie de renouvellement du carbone. Eastman commencera bientôt à collecter et à recycler à grande échelle les déchets des fabricants de lunettes pour les transformer en nouveaux matériaux, créant ainsi un véritable circuit fermé pour l'industrie de la lunetterie. Eastman produit actuellement de l'Acetate Renew, et Mazzucchelli a pour intention de commercialiser des feuilles fabriquées à partir de ce matériau avant la fin du deuxième trimestre.

Le contenu recyclé de l'Acetate Renew sera certifié à l'aide de l'approche de bilan massique par le biais d'audits de l'International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) tout au long de la chaîne de valeur. Mazzucchelli a lancé le processus de l'ISCC avec ICIM s.p.a. Italy en préparation de la commercialisation.

« L'Acetate Renew d'Eastman nous permet d'offrir des options durables à nos clients », a déclaré Giovanni Orsi Mazzucchelli, président et actionnaire de Mazzucchelli, une entreprise familiale depuis six générations. « L'utilisation d'Acetate Renew ne nécessite aucun sacrifice de performances, ce qui signifie que nous pouvons l'utiliser dans toute notre gamme de designs haut de gamme. Nous sommes ravis d'avoir atteint cet objectif, qui est le fruit d'une relation constructive, et d'être les premiers à fabriquer des feuilles d'acétate à partir de ce matériau, mais aussi à fournir des déchets à destination de la technologie de renouvellement de carbone qui finiraient autrement dans des décharges. »

La technologie de renouvellement du carbone est un processus de recyclage chimique combinant des déchets plastiques mixtes avec de la chaleur, de la pression et de la vapeur afin de générer du gaz de synthèse - des atomes de carbone et d'hydrogène - qui serviront de constituants de base pour produire divers produits circulaires contenant des niveaux élevés de contenu recyclé sans en affecter la qualité. Eastman produit du contenu recyclé biologique et certifié en utilisant l'allocation de bilan massique. Les déchets d'acétate de Mazzucchelli et des fabricants de montures certifiés seront renvoyés à Eastman pour être transformés en nouveaux flocons d'acétate à l'aide d'une technologie de recyclage chimique.

La collaboration commerciale entre Eastman et Mazzucchelli est la première d'une longue série, d'après Ballard, qui a déclaré qu'Eastman avait plusieurs annonces à faire qui auront un impact positif sur l'industrie de la lunetterie.

À propos d'Eastman

Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique un large éventail de produits que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie de façon concrète, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits innovants, tout en restant fidèle à son engagement en matière sécurité et de durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, fondé sur l'innovation, s'appuie sur des plateformes technologiques de renommée mondiale, sur un engagement profond envers la clientèle et sur le développement d'applications différenciées afin de renforcer sa position de leader sur des marchés cibles attractifs tels que le transport, le secteur du bâtiment et de la construction et les produits de consommation. En tant qu'entreprise mondiale diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes à travers le monde et compte des clients dans plus de cent pays. En 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,3 milliards USD et son siège se situe à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter eastman.com.

À propos d'Eastman dans l'économie circulaire : en 2019, Eastman est devenue la première entreprise à se lancer dans le recyclage chimique à l'échelle commerciale d'une large gamme de déchets plastiques, qui auraient autrement été enfouis ou, dans le pire des cas, auraient été relâchés dans l'environnement. Les technologies de recyclage circulaire avancé d'Eastman permettent de traiter les déchets plastiques provenant de diverses sources, telles que les emballages à usage unique, les textiles et les tapis, qui ne peuvent pas être pris en charge par les méthodes traditionnelles de recyclage mécanique – notamment les polyesters, le polypropylène, le polyéthylène et le polystyrène. Ces technologies offrent une véritable solution circulaire de recyclage infini des matériaux, permettant leur réutilisation répétée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eastman.eco.

À propos de Mazzucchelli 1849

Mazzucchelli 1849 est un leader mondial de la fabrication et de la distribution de produits en acétate de cellulose pour l'industrie de la lunetterie. Grâce à ses technologies, la société traite aujourd'hui un large éventail de matériaux polymères. Les produits Mazzucchelli sont destinés à des marchés allant des lunettes, lunettes de soleil et accessoires de mode à la décoration d'intérieur, en passant par les objets de design, des domaines où la qualité et les valeurs esthétiques sont grandement appréciées. Ces produits d'une grande qualité technique sont appréciés par les secteurs de la sécurité, du sport et de l'automobile. Mazzucchelli adhère à des valeurs fortes basées sur l'innovation des produits, le contact direct avec la clientèle et la force de la marque. Ses innovations constantes ont permis d'améliorer les procédés de fabrication, de promouvoir le travail artisanal d'ouvriers hautement qualifiés, et de faire de Mazzucchelli 1849 un représentant prestigieux du Made in Italy et un acteur clé de l'ensemble du marché de l'optique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mazzucchelli1849.it.

