MCC acquiert le fabricant turc d'étiquettes dans le moule Korsini

Cette acquisition permet à MCC d'étendre son réseau d'étiquetage dans le moule et de consolider sa position sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Enrico Corsini continuera à diriger l'entreprise sous la marque MCC Korsini.

CHICAGO et IZMIR, Turquie, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Multi-Color Corporation (MCC), l'une des plus grandes sociétés d'étiquetage au monde, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Korsini, basée en Turquie, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'étiquetage dans le moule (IML). Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

L'IML est une technologie d'étiquetage à forte croissance dans laquelle des étiquettes pré-imprimées sont insérées dans un moule d'emballage au cours du processus de fabrication d'un conteneur, créant ainsi un produit entièrement recyclable, rentable, durable et constant.

« Nous croyons fermement au potentiel de la technologie IML, et Korsini a prouvé au cours des dernières décennies qu'elle était une entreprise solide et innovante en première ligne du développement continu de solutions IML », a déclaré Kevin Kwilinski, PDG de MCC. « Forte de sa longue expérience dans l'industrie de l'imprimerie, la famille Corsini et le groupe Korozo ont considérablement fait progresser le marché de l'IML. Korsini est le partenaire idéal pour poursuivre le développement de l'IML en tant que solution d'étiquetage haut de gamme. »

Korsini, fondée à l'origine sous le nom de Fratelli Corsini en 1902, s'est rapidement développée après sa fusion avec le groupe Korozo pour devenir l'un des co-leaders du marché de l'IML. Grâce à des investissements continus dans son personnel, ses processus et sa technologie, l'entreprise est un élément clé pour MCC qui offre des solutions globales en matière d'IML.

« En joignant nos forces à celles de Korsini, nous susciterons de grandes innovations et nous pourrons offrir à nos clients un service et des produits encore meilleurs. Nous sommes très enthousiastes et nous nous réjouissons de poursuivre cette aventure ensemble », a ajouté Peter Grugeon, président de Global IML.

« MCC est le partenaire privilégié des grandes et petites marques qui cherchent à renforcer leur image de marque, et un leader dans la production d'étiquettes premium innovantes et durables », a indiqué Enrico Corsini. « L'union des forces avec MCC ouvrira de nouvelles opportunités de croissance locale et internationale, tout en nous permettant de conserver le contrôle quotidien de nos opérations. Nous continuerons d'offrir les normes élevées de qualité et de service à la clientèle auxquelles nos clients s'attendent. »

À propos de Multi-Color Corporation

Fondée en 1916, Multi-Color Corporation (MCC) est le leader mondial des solutions d'étiquetage de premier choix, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 3,5 milliards de dollars. Elle soutient un certain nombre de marques parmi les plus importantes au monde dans des catégories de produits finis telles que l'alimentation et les boissons, les soins personnels et à domicile, les vins et spiritueux, et d'autres spécialités. Basée à Chicago, MCC propose aux propriétaires de marques nationales et internationales une gamme complète de technologies d'étiquetage de pointe dans les domaines de l'étiquetage sensible à la pression, de la découpe et de l'empilage, de l'alimentation par rouleaux, dans le moule, du manchon thermorétractable et du transfert thermique. MCC emploie approximativement 14 000 personnes dans plus de 100 usines réparties dans 31 pays. Pour plus d'informations sur Multi-Color Corporation, veuillez consulter le site www.mcclabel.com .

À propos de Korsini

Korsini a été fondée en 2004 en tant que coentreprise entre le Groupe Korozo et Korsini Packaging Companies, qui est le fruit de l'activité d'imprimerie que les frères Corsini ont lancée en 1902 sous le nom de « Fratelli Corsini ». Aujourd'hui, ils sont l'un des leaders sur le marché de l'IML, avec deux sites de production dans l'ouest de la Turquie et un réseau de vente mondial. Avec environ 400 associés, la société a prouvé qu'elle était un fournisseur de solutions d'étiquetage IML de classe mondiale. Pour en savoir plus sur Korsini, rendez-vous sur le site www.korsini.com .

Contact pour Multi-Color Corporation :

Yasmeen Bano

Vice-présidente, responsable mondiale du développement de l'entreprise

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2048511/MCC_Logo.jpg

SOURCE Multi-Color Corporation