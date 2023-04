MCC erwirbt türkischen In-Mould-Etikettenhersteller Korsini

Die Akquisition erweitert das MCC-Netzwerk für das In-Mould-Labeling und schafft ein neues Standbein, das die Position von MCC in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien ergänzt. Enrico Corsini wird das Unternehmen unter der Marke MCC Korsini weiterführen.

CHICAGO und IZMIR, Türkei, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Multi-Color Corporation (MCC), eines der größten Etikettenunternehmen der Welt, freut sich, die Übernahme des in der Türkei ansässigen Unternehmens Korsini, eines führenden Anbieters von In-Mould-Label-Lösungen (IML), bekanntgeben zu können. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Das In-Mould-Labeling (IML) ist eine wachstumsstarke Etikettierungstechnologie, bei der vorgedruckte Etiketten während des Herstellungsprozesses eines Behälters in eine Verpackungsform eingeführt werden, wodurch ein vollständig recycelbares, kostengünstiges, haltbares und konsistentes Produkt entsteht.

"Wir glauben fest an das Potenzial der IML-Technologie, und Korsini hat in den letzten Jahrzehnten bewiesen, dass es ein starkes und innovatives Unternehmen ist, das an der Spitze der kontinuierlichen Entwicklung von IML-Lösungen steht", sagte MCC CEO Kevin Kwilinski. "Die Corsini-Familie und die Korozo-Gruppe können auf eine lange Erfahrung in der Druckindustrie zurückblicken und haben den IML-Markt erheblich vorangebracht. Korsini ist der perfekte Partner für uns, um das IML als Premium-Etikettenlösung weiterzuentwickeln".

Korsini, ursprünglich als Fratelli Corsini im Jahr 1902 gegründet, entwickelte sich nach der Fusion mit der Korozo-Gruppe rasch zu einem der führenden Unternehmen auf dem IML-Markt. Mit kontinuierlichen Investitionen in seine Mitarbeiter, Prozesse und Technologie ist das Unternehmen eine wichtige Ergänzung zu MCC für das Angebot globaler IML-Lösungen.

"Der Zusammenschluss mit Korsini wird neue Innovationen hervorbringen und es uns ermöglichen, unseren Kunden einen noch besseren Service und noch bessere Produkte anzubieten. Wir sind wirklich begeistert und freuen uns darauf, die Reise gemeinsam fortzusetzen", fügte Peter Grugeon, President Global IML, hinzu.

"MCC ist der bevorzugte Partner für große und kleine Marken, die Markenwert aufbauen wollen, und führend in der Herstellung innovativer und nachhaltiger Premium-Etiketten", sagte Enrico Corsini. "Der Zusammenschluss mit MCC wird uns neue Möglichkeiten für lokales und internationales Wachstum eröffnen, während wir gleichzeitig die Kontrolle über unser Tagesgeschäft behalten können. Wir werden weiterhin die hohen Qualitäts- und Servicestandards bieten, die unsere Kunden erwarten".

Informationen zur Multi-Color Corporation

Die 1916 gegründete Multi-Color Corporation (MCC) ist der weltweit führende Anbieter von erstklassigen Etikettenlösungen mit einem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden US-Dollar, der eine Reihe der weltweit bekanntesten Marken in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Haushalts- und Körperpflegeprodukte, Wein und Spirituosen sowie andere Spezialitäten unterstützt. MCC hat seinen Sitz in Chicago und beliefert nationale und internationale Markeninhaber auf der ganzen Welt mit einem umfassenden Angebot an modernsten Etikettentechnologien in den Bereichen Selbstklebeetiketten, Cut-and-Stack-Etiketten, Rollfed-Etiketten, In-Mould-Etiketten, Shrink-Sleeves und Heat-Transfer-Etiketten. MCC beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Betrieben in 31 Ländern. Für weitere Informationen über die Multi-Color Corporation besuchen Sie bitte www.mcclabel.com.

Informationen zu Korsini

Korsini wurde im Jahr 2004 als Joint Venture zwischen der Korozo Group und den Korsini Packaging Companies gegründet, die das Erbe der Druckerei sind, die die Brüder Corsini im Jahr 1902 unter dem Namen "Fratelli Corsini" gegründet haben. Heute ist das Unternehmen mit zwei Produktionsstätten in der Westtürkei und einem weltweiten Vertriebsnetz eines der führenden Unternehmen auf dem IML-Markt. Mit rund 400 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen als erstklassiger Anbieter von IML-Etikettenlösungen erwiesen. Weitere Informationen über Korsini finden Sie unter www.korsini.com.

Kontakt zur Multi-Color Corporation:

