McDonald's dedica el 8 de enero a los ex miembros y miembros actuales de sus equipos y a sus habilidades de prestigio mundial

Comunidad formada tras el mostrador: Día "1 de cada 8"

Comenzamos el año celebrando el primer día 1 de cada 8. El día de hoy, nos complace homenajear a los millones de ex miembros y miembros actuales de los equipos que han sido el ingrediente más importante de los restaurantes McDonald's y de sus comunidades por más de 70 años.

Las celebraciones se llevarán a cabo de costa a costa, desde eventos de reconocimiento del equipo en restaurantes hasta ofertas locales para que los aficionados se diviertan, todo con el propósito de reunir a 1 de cada 8 y a sus comunidades para honrar las habilidades adquiridas durante toda una vida laboral bajo los Arcos Dorados.

Es donde el equipo aprende a desenvolverse con propósito, trabajar en equipo, pensar rápido y dominar el arte de mantener la calma durante el horario más ajetreado del almuerzo, todo mientras crean deliciosos momentos de bienestar para nuestros aficionados.

¿Y esas habilidades? No solo permanecen detrás del mostrador, sino que se convierten en los pilares para transformar la ambición en logro.

Arches and Ambition: programa de mentorías 1 de cada 8

Destacamos esta trayectoria con el lanzamiento de Arches and Ambition: programa de mentorías 1 de cada 8, una serie de videos de cuatro partes en YouTube que cuenta la historia de cuatro integrantes del equipo sobre sus experiencias de mentoría uno a uno con exempleados de McDonald's que han dejado su huella en ámbitos como el emprendimiento, la comida, la moda y los deportes.

Nueva Orleans, Luisiana : en Nueva Orleans, Jade Colin , propietaria/operadora de McDonald's, una de las mujeres negras más jóvenes en poseer una franquicia de McDonald's, fue mentora de Justin Hicks , gerente actual de McDonald's y aspirante a empresario, sobre cómo desarrollarse y contribuir a la comunidad empresarial de la ciudad.

en Nueva Orleans, , propietaria/operadora de McDonald's, una de las mujeres negras más jóvenes en poseer una franquicia de McDonald's, fue mentora de , gerente actual de McDonald's y aspirante a empresario, sobre cómo desarrollarse y contribuir a la comunidad empresarial de la ciudad. Los Ángeles, California : el chef John Liu, propietario de los galardonados restaurantes Michelin Bib Gourmand Chifa y Arroz & Fun, se unió al legado con la aprendiz Abigial "Abby" Robles , actual gerente de McDonald's y propietaria de una pequeña pastelería de Los Ángeles. Abby se convirtió en la sous chef del chef John para un almuerzo especial en el Día 1 de cada 8 en Chifa.

propietario de los galardonados restaurantes Michelin Bib Gourmand Chifa y Arroz & Fun, se unió al legado con la aprendiz , actual gerente de McDonald's y propietaria de una pequeña pastelería de Los Ángeles. Abby se convirtió en la sous chef del chef John para un almuerzo especial en el Día 1 de cada 8 en Chifa. Milwaukee, Wisconsin : en Milwaukee, Tamy Idrobo , diseñadora de moda y estilista dedicada a la narración creativa, colaboró con la aspirante a actriz y miembro del equipo de Chicago, Marie Pérez, para una sesión de estilismo en la que conversaron sobre los paralelos entre las corrientes artísticas y sus periodos de trabajo en el equipo.

en Milwaukee, , diseñadora de moda y estilista dedicada a la narración creativa, colaboró con la aspirante a actriz y miembro del equipo de Chicago, para una sesión de estilismo en la que conversaron sobre los paralelos entre las corrientes artísticas y sus periodos de trabajo en el equipo. Queens, Nueva York : Nigel Sylvester, atleta profesional de BMX y director creativo, orientó a Brijanna Crawford, su colega de Queens, nativa de Nueva York, fotógrafa y actual entrenadora de equipos, en el proceso creativo de su línea de productos de la marca de McDonald's, como Empleado del mes , inspirado en el espíritu del Día 1 de cada 8.

Cada historia revela la misma verdad potente: cuando la ambición se combina con habilidades fundamentales y una comunidad de apoyo, las posibilidades son infinitas.

"Todo el mundo tiene aspiraciones", afirmó Myra Doria, presidenta nacional de McDonald's USA y orgullosa miembro de la comunidad del Día 1 de cada 8. "Me enorgullece formar parte de la marca McDonald's, entre otras cosas, gracias a programas como Arches y Ambition que ofrecen a los miembros de nuestro equipo la posibilidad de concretar esas ambiciones. Estas oportunidades ayudan a nuestro equipo a imaginar un futuro más brillante al conectarlos con ex miembros exitosos que en el pasado estuvieron en sus zapatos".

Regale un "nugget" de agradecimiento: celebre el Día 1 de cada 8

¿Busca formas de apoyar al equipo que lo atiende? A continuación, le mostramos cómo:

Vea y comparta los videos de Arches and Ambition en YouTube.

en YouTube. Comparta su historia con el hashtag #1in8Day para que el mundo sepa que es usted forma parte de 1 de cada 8.

Pase por su restaurante McDonald's local y regale un "nugget" de agradecimiento a su equipo por todo lo que hacen.

