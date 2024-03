MCE 2024 Milan : Midea RAC présente ses solutions durables pour la climatisation, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire

MILAN, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Sur le thème inspirant « VISION VERTE AVENIR BLEU », Midea, leader mondial des solutions de climatisation, a eu un impact significatif lors de la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 à Milan. Cet événement prestigieux est un point de convergence pour les professionnels des secteurs du CVC (chauffage, ventilation, climatisation), de la plomberie et des énergies renouvelables.

La division des climatiseurs résidentiels de Midea (Midea RAC) a occupé le devant de la scène, dévoilant une gamme de produits et de solutions qui ont capturé l'essence de l'innovation. La vitrine présentait les produits R290, la famille CirQHP et le PortaSplit, tous conçus pour répondre à un large éventail de besoins tout en incarnant un engagement en faveur d'un avenir durable.

Après avoir atteint un chiffre d'affaires remarquable de plus de 6,2 millions d'unités, Midea a pris l'initiative de promouvoir ses produits R290 avancés, faisant preuve d'un engagement inébranlable en faveur du développement durable. Lors de cette exposition, Midea a présenté pour la première fois sa gamme de produits R290 Combo et son projet de recherche R290 multi-split. Midea a toujours exploré les difficultés techniques du système R290 multi-split à un et trois roulements et a réalisé des progrès initiaux dans le domaine des capteurs de fuite de fluide frigorigène. Ces introductions marquent l'engagement de Midea à fournir des produits fiables et sûrs à ses clients tout en contribuant aux efforts de durabilité environnementale.

En outre, Midea s'efforce de répondre aux besoins des différents climats, en particulier sur le marché européen. La famille CirQHP fait de la solution de pompe à chaleur tout-en-un pour le refroidissement, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire une réalité. Conçu pour être polyvalent, ce système innovant offre une gamme d'options personnalisables, notamment la solution de récupération de chaleur, la solution multihybride et la solution hybride intérieure. Chaque option est conçue pour offrir une flexibilité et une commodité inégalées, garantissant à chaque foyer une efficacité optimale et un confort suprême. En optant pour la famille CirQHP, les particuliers ne choisissent pas simplement un produit, ils adoptent une solution intelligente et économe en énergie qui garantit que leur maison reste parfaitement confortable tout au long de l'année.

Par ailleurs, Midea a présenté le système tout-en-un de gestion intelligente de l'énergie MHELIOS, qui incarne la fusion de la technologie et de la durabilité. Ce système intelligent, doté d'un onduleur hybride, est conçu pour optimiser l'utilisation de l'électricité verte lorsqu'il est intégré à des panneaux solaires, à des systèmes de stockage d'énergie et à des appareils ménagers intelligents. Cette approche complète de la gestion de l'énergie s'aligne sur la stratégie verte de Midea, qui vise un avenir durable.

Les projecteurs étaient également braqués sur PortaSplit, un produit réputé pour sa créativité, qui a récemment fait l'objet d'une attention particulière dans le secteur du design et de l'innovation. PortaSplit a attiré l'attention grâce à ses performances exceptionnelles et à sa facilité d'installation. Stefan Anderi, vice-président du Conseil allemand du design, a personnellement remis le « Prix allemand du design » à PortaSplit. Dans la foulée, PortaSplit a une nouvelle fois fait preuve d'ingéniosité en recevant le prestigieux iF Product Design Award, consolidant ainsi sa réputation de conception et de performance exceptionnelles.

Les récompenses consécutives reçues par PortaSplit témoignent de sa conception innovante. Il s'agit d'une nouvelle conception intégrée qui fusionne les avantages des climatiseurs portables conventionnels et des climatiseurs split installés de manière fixe.

Répondant à la demande du marché pour des solutions d'économie d'énergie et de confort thermique, PortaSplit se distingue par sa capacité à répondre aux attentes des consommateurs pour un produit de qualité supérieure qui résout les problèmes courants associés aux climatiseurs conventionnels. Il établit une nouvelle norme sur le marché de la climatisation, promettant de répondre et de dépasser les attentes des consommateurs pour un produit qui concilie confort et durabilité.

La gamme de produits innovants présentés par Midea RAC au MCE 2024 résume le thème « VISION VERTE AVENIR BLEU ». La passion de Midea RAC pour le développement durable se traduit par un engagement ferme à concevoir des produits et des solutions de pointe qui améliorent la qualité de vie tout en préservant la planète.