MCR Oil Tools annonce une décision de justice historique

Depuis plus de 30 ans, MCR est fière de maintenir un niveau de sécurité irréprochable lors de l'expédition et de l'utilisation de sa technologie thermite innovante. Malgré cela, la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), une agence du ministère américain des transports chargée de réglementer le transport des matières dangereuses, a arbitrairement qualifié nos RCT d'"explosifs" sans aucune justification en matière de sécurité, en s'appuyant apparemment sur des commentaires non étayés et tendancieux de nos concurrents. La Cour d'appel a décidé que PHMSA a agi trois fois de manière arbitraire et capricieuse en interprétant mal sa propre réglementation, en ignorant des preuves factuelles essentielles et en parvenant à une conclusion qui était directement contredite par les preuves et les résultats des tests de l'étude sur la thermite et des laboratoires d'essai de la PHMSA elle-même.

Mike Robertson, fondateur, président et directeur général de MCR, a déclaré : "Nous sommes extrêmement satisfaits de la décision de la Cour d'appel. Elle réaffirme non seulement que notre technologie peut continuer à être expédiée en toute sécurité sous sa forme désassemblée et qu'elle n'est pas explosive, mais elle valide également les normes de sécurité rigoureuses auxquelles nous adhérons depuis près de quarante ans. MCR prévoit de s'appuyer sur cette décision en envisageant des actions à l'encontre de plusieurs entités qui ont porté à tort des accusations contre nos outils sûrs et éprouvés".

MCR combine une technologie brevetée et un mélange de thermite exclusif pour fournir des outils de fond de trou pour les opérations de récupération de conduites qui garantissent une stabilité extrême, un bilan de sécurité impeccable et un succès opérationnel supérieur.

