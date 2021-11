MCTV choisit Enghouse Networks et Broadpeak Solutions pour offrir une expérience de streaming inoubliable

La solution entièrement gérée offre à MCTV plus de contrôle et garantit des flux vidéo de qualité supérieure pour les abonnés sur tous types d'écrans

MARKHAM, Ontario et NEW YORK, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologie de télécommunications et de plateforme IPTV SaaS, et Broadpeak®, l'un des principaux fournisseurs de solutions de streaming vidéo pour les fournisseurs de contenu et les opérateurs de télévision payante dans le monde entier, ont annoncé aujourd'hui l'union de leurs forces pour optimiser le service de streaming vidéo de MCTV, un câblo-opérateur basé en Ohio.

MCTV déploie une solution évolutive de Broadpeak et Enghouse pour assurer une haute qualité de service à ses abonnés sur une large gamme d'appareils, y compris les appareils Fire TV et Android™.

« Nous avons remplacé notre ancienne plateforme vidéo par une solution de Broadpeak et Enghouse pour continuer à améliorer et à renforcer l'avenir de nos offres de produits vidéo », a déclaré Katherine Gessner, présidente de MCTV. « MCTV est fière de ses diffusions de qualité supérieure et offre une expérience exceptionnelle à ses clients. En capitalisant sur l'expertise de Broadpeak en matière de diffusion vidéo avec une expérience utilisateur de haute qualité rendue possible par Enghouse, nous assurons une expérience de streaming optimale. »

MCTV utilisera le CDN avancé de Broadpeak, le gestionnaire de diffusion vidéo BkM100, les serveurs de cache vidéo HTTP BkS400 et le packageur d'origine BkS350 pour diffuser du contenu TV en direct, en différé, NPVR et à la demande aux abonnés de MCTV Stream. Les solutions de Broadpeak sont intégrées à Enghouse EspialTV, une solution IPTV entièrement gérée hébergée sur cloud.

« Nous sommes honorés que MCTV ait choisi Enghouse EspialTV pour ce projet, sur la base de notre expérience en matière de prestation d'expériences télévisuelles exceptionnelles », a déclaré Mick McCluskey, vice-président de la gestion des produits chez Enghouse Networks. « Enghouse est réputée pour sa flexibilité à répondre aux besoins des opérateurs. Notre équipe d'exploitation et de déploiement a une compréhension approfondie de l'environnement de streaming vidéo qui nous aidera à fournir à MCTV une solution de télévision très flexible dans un délai de mise sur le marché rapide. »

La solution CDN de Broadpeak améliorera considérablement la qualité d'expérience des abonnés de MCTV Stream. Grâce au médiateur de diffusion vidéo BkM100, MCTV peut surveiller en permanence la popularité du contenu en fonction des modèles d'utilisation et diffuser le contenu populaire à partir des serveurs de cache vidéo HTTP les plus appropriés afin de réduire les coûts. MCTV utilisera le packageur d'origine BkS350 de Broadpeak pour diffuser en toute sécurité des services en direct, en différé et à la demande sur n'importe quel appareil. Le packaging à la demande sur le BkS350 réduira les besoins de MCTV en termes de ressources d'encodage et de stockage tout en offrant une capacité à haut débit pour maximiser les économies.

EspialTV offre une expérience utilisateur primée sur tous les appareils. Grâce à EspialTV, MCTV peut facilement personnaliser l'interface utilisateur de son service de streaming vidéo pour s'adresser à plusieurs segments de marché de consommateurs et d'entreprises. EspialTV étant une solution SaaS basée sur le cloud, elle peut être déployée rapidement à un faible coût de départ.

« Nous sommes ravis que MCTV ait choisi Broadpeak pour améliorer son service de streaming vidéo », a déclaré Jacques Le Mancq, PDG de Broadpeak. « Avec notre solution CDN avancée, MCTV peut offrir en toute confiance une expérience de visionnage de premier ordre, garantissant une haute qualité sur chaque écran tout en augmentant l'efficacité de la diffusion ABR. »

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial fiable de technologies et de solutions de télécommunications. Notre engagement est de fournir avec succès des solutions qui peuvent permettre la transformation numérique, créant ainsi une communauté mondiale connectée. De la périphérie au cloud, nos applications permettent aux entreprises de communication et de médias de nouvelle génération, à la défense, aux agences de sécurité publique et aux services publics de planifier, concevoir, développer, surveiller, protéger et simplifier la complexité du réseau de manière fiable, dans un environnement 5G, IoT, cloud, d'IA, NFV et SDN indépendant des fournisseurs. Le portefeuille de technologies d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure réseau, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les systèmes de soutien aux opérations (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks est une unité de Enghouse Systems Ltd., située à Markham, Ontario.

À propos de Broadpeak®

Broadpeak® conçoit et fabrique des composants de diffusion vidéo pour les fournisseurs de contenu et les fournisseurs de services réseau déployant des services IPTV, câble, OTT et mobiles. Son portefeuille de solutions et de technologies permet de diffuser des films, des émissions de télévision et d'autres contenus vidéo sur des réseaux gérés et Internet pour une visualisation sur tout type d'appareil. Les systèmes et services de la société aident les opérateurs à accroître leur part de marché et à améliorer la fidélité des abonnés avec une qualité d'expérience supérieure. Broadpeak accompagne tous ses clients dans le monde entier, des simples installations aux grands systèmes de livraison atteignant des capacités de plusieurs millions de flux simultanés. L'entreprise a son siège social à Cesson-Sevigne, en France. Pour de plus amples informations, consultez le site www.broadpeak.tv.

Coordonnées de Enghouse Networks : Balvinder Sandhu, Marketing Manager, +44 (0)1628 641 789, [email protected]; Coordonnées de Broadpeak : Elodie Levrel, Directrice du service Communication,

+1 347 270 6733, [email protected]

Related Links

https://www.enghousenetworks.com/



SOURCE Enghouse Networks