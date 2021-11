MCTV kiest voor Enghouse Networks en Broadpeak-oplossingen om toonaangevende streaming-ervaring te leveren

Volledig beheerde oplossing biedt MCTV meer controle en garandeert abonnees op elk scherm videostreams van superieure kwaliteit

MARKHAM, ON en NEW YORK, 2 november 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks , wereldwijd een toonaangevende leverancier van telecommunicatietechnologie en IPTV SaaS-platformoplossingen, en Broadpeak®, een toonaangevende leverancier van videostreamingoplossingen voor contentproviders en betaal-tv-zenders wereldwijd, hebben vandaag bekendgemaakt hun krachten te gaan bundelen om de videostreamingservice van MCTV, een in Ohio gevestigde kabelzender, te optimaliseren.

MCTV implementeert een toekomstbestendige oplossing van Broadpeak en Enghouse om de hoge servicekwaliteit voor abonnees op een breed scala aan apparaten te garanderen, waaronder Fire TV- en Android™-apparaten.

"We hebben ons vorige videoplatform vervangen door een oplossing van Broadpeak en Enghouse om de toekomst van ons videoproductaanbod te blijven verbeteren en versterken", aldus Katherine Gessner, President van MCTV. "MCTV is trots op de superieure kwaliteit die hij levert en biedt klanten een uitzonderlijke ervaring. Door te profiteren van Broadpeak's expertise op het gebied van videolevering met een hoogwaardige gebruikerservaring die mogelijk gemaakt wordt door Enghouse, zorgen we voor de optimale streamingervaring."

MCTV zal Broadpeak's geavanceerde CDN, BkM100 Video Delivery Manager, BkS400 HTTP Video Cache Servers en BkS350 Origin Packager gebruiken om live, catch-up TV, NPVR en VOD-content te leveren aan MCTV Stream-abonnees. De oplossingen van Broadpeak zijn geïntegreerd met Enghouse EspialTV, een volledig beheerde IPTV-oplossing die in de cloud wordt gehost.

"We zijn vereerd dat MCTV Enghouse EspialTV heeft geselecteerd voor dit project, op basis van onze bewezen staat van dienst in het leveren van uitstekende televisie-ervaringen", aldus Mick McCluskey, Vice President, Product Management bij Enghouse Networks. "Enghouse staat bekend als flexibel in het voldoen aan de behoeften van zijn klanten. Ons operationele en implementatieteam heeft gedegen expertise van de videostreamingomgeving die ons zal helpen om MCTV een zeer flexibele tv-oplossing te bieden binnen een korte marktintroductietijd."

Broadpeak's CDN-oplossing zal de QoE voor MCTV Stream-abonnees aanzienlijk verbeteren. Met de BkM100 Video Delivery Mediator kan MCTV om de kosten te verlagen continu de populariteit van content monitoren op basis van gebruikspatronen en populaire content leveren vanaf de meest geschikte HTTP-videocacheservers. MCTV zal Broadpeak's BkS350 Origin Packager gebruiken om op elk apparaat veilig live, time-shifted en VOD-services te leveren. On-demand-pakketten op de BkS350 zal de behoefte van MCTV aan coderings- en opslagbronnen verminderen en tegelijkertijd een hoge doorvoercapaciteit bieden om maximaal op kosten te besparen.

EspialTV levert een bekroonde gebruikerservaring op verschillende apparaten. Met EspialTV kan MCTV de gebruikersinterface van zijn videostreamingservice eenvoudig aanpassen om meerdere consumenten- en zakelijke marktsegmenten aan te spreken. Aangezien EspialTV een cloudgebaseerde SaaS-oplossing is, kan deze snel worden ingezet tegen lage opstartkosten.

"We zijn verheugd dat MCTV voor Broadpeak heeft gekozen om zijn videostreamingservice te verbeteren", zegt Jacques Le Mancq, CEO van Broadpeak. "Met onze geavanceerde CDN-oplossing kan MCTV vol vertrouwen een eersteklas kijkervaring leveren, waarbij hoge kwaliteit op elk scherm wordt gegarandeerd en de efficiëntie van ABR-levering wordt verhoogd."

