MD Logistics eröffnet hochmodernes pharmazeutisches Speziallager in Indiana

TOKIO, 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- MD Logistics LLC (im Folgenden „MD"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. baut den Nordbereich seines bestehenden Lagers in Plainfield im US-Bundesstaat Indiana zu einer speziellen pharmazeutischen Einrichtung um, die im Oktober ihren Betrieb aufnehmen wird.

NX-Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202409277148-O3-nAkv058x

Außenansicht des Lagers: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202409277148/_prw_PI1fl_PVWX1sAF.jpg

Innenansicht eines Kühllagers: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202409277148/_prw_PI2fl_3UA9VL4y.jpg

Indiana ist als Hauptstadt der pharmazeutischen Produktion im Mittleren Westen bekannt und beherbergt zahlreiche Unternehmen aus der Pharmaindustrie. Da die biowissenschaftliche und pharmazeutische Industrie weiter expandiert, ist der Bedarf an cGMP*-konformen, temperaturgeregelten Einrichtungen so groß wie nie zuvor. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wird ein Teil des bestehenden MD-Lagers in Plainfield in eine cGMP-konforme Anlage für pharmazeutische Produkte umgewandelt.

Das Lager, das renoviert wird, ist mit ca. 37.000 m2 das größte im Netz von MD. Der Nordbereich (ca. 18 500 m2) wird in eine hochmoderne Einrichtung für biowissenschaftliche und pharmazeutische Produkte umgewandelt. Diese Anlage wird einen Bereich mit konstanter Temperatur (15-25 °C, ca. 14 784 m2) und einen Kühlbereich (2-8 °C, ca. 3 716 m2) umfassen und mit modernster Ausrüstung wie Temperaturüberwachungssystemen und Generatoren ausgestattet sein, die Stromausfälle und andere Probleme bewältigen können, um sichere und qualitativ hochwertige pharmazeutische Logistikdienste anzubieten. Die Renovierungsarbeiten werden Ende September abgeschlossen sein, und im Oktober nimmt das Lager den Betrieb auf.

Die NX Group wird ihre Kunden in der globalen Pharmaindustrie weiterhin unterstützen, indem sie eine zuverlässige und sichere globale Pharma-Logistikplattform aufbaut, mit dem Ziel, einen Beitrag zur menschlichen Gesundheit auf der ganzen Welt zu leisten.

Profil des Lagers: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202409277148-O3-2eYm0FNb.pdf

*cGMP (Aktuelle Gute Herstellungspraxis): Regulierungsstandards für die Herstellung und Qualitätskontrolle von pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten in den Vereinigten Staaten

Informationen zur NX Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202409277148-O2-Jzy1NT0T.pdf

