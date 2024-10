MD Logistics va ouvrir un entrepôt pharmaceutique de pointe dans l'Indiana

- Une zone de 18 500 m2 est en train d'être transformée en une installation de pointe dédiée aux sciences de la vie et aux produits pharmaceutiques afin de fournir des services logistiques pharmaceutiques de meilleure qualité

TOKYO, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- MD Logistics LLC (ci-après "MD"), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., transforme la zone nord de son entrepôt existant à Plainfield, dans l'État américain de l'Indiana, en une installation pharmaceutique dédiée qui commencera ses activités en octobre.

L'Indiana est connu comme la capitale de la fabrication de produits pharmaceutiques du Midwest et abrite de nombreuses entreprises liées à l'industrie pharmaceutique. Alors que les industries pharmaceutique et des sciences de la vie continuent de se développer, le besoin d'installations conformes aux BPFa* et à température contrôlée n'a jamais été aussi grand. Pour répondre à ce besoin, une partie de l'entrepôt existant de MD à Plainfield sera transformée en une installation conforme aux BPFa dédiée aux produits pharmaceutiques.

D'une superficie d'environ 37 000 m2, l'entrepôt en cours de rénovation est le plus grand du réseau de MD. La zone nord (environ 18 500 m2) sera convertie en une installation de pointe dédiée aux sciences de la vie et aux produits pharmaceutiques. Cette installation comprendra une zone à température constante (15-25°C, environ 14 784 m2) et une zone réfrigérée (2-8°C, environ 3 716 m2), et sera dotée d'équipements de pointe tels que des systèmes de contrôle de la température et des générateurs capables de faire face aux pannes de courant et à d'autres problèmes, afin de fournir des services logistiques pharmaceutiques sûrs et de haute qualité. Les opérations devant débuter en octobre, les rénovations devraient être achevées d'ici la fin du mois de septembre.

Le groupe NX continuera à soutenir les clients de l'industrie pharmaceutique mondiale en construisant une plateforme logistique pharmaceutique mondiale fiable et sécurisée, dans le but de contribuer à la santé humaine dans le monde entier.

*BPFa (bonnes pratiques de fabrication actuelles) : normes réglementaires pour la fabrication et le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et biotechnologiques aux États-Unis

