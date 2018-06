MDT lance des codeurs à roue dentée TMR de haute précision avec sorties sinus-cosinus

« La série TMR-GE-A de MDT est le premier codeur à roue dentée sinus-cosinus analogique basé sur la technologie TMR. Avec les codeurs numériques de la série TMR-GE-T lancés l'an dernier avec succès, elle offre à nos clients des solutions complètes dotées de signaux de sortie analogique et numérique de qualité satisfaisant diverses exigences en matière de mesure de vitesse d'engrenage, et présente les avantages uniques de notre technologie TMR, dont une forte sensibilité, une très faible distorsion harmonique, une excellente tolérance d'entrefer et une haute vitesse de fonctionnement », a déclaré Dr Song Xue, président et PDG de MultiDimension Technology. « Nous poursuivons activement le développement de notre famille de produits MDT, des CI de capteur TMR aux modules de capteurs entièrement intégrés et prêts à l'emploi, tels que les codeurs à roue dentée TMR-GE-A et TMR-GE-T. »

Fonctions clés de la série de codeurs TMR-GE-A

Sorties différentielles sinus-cosinus orthogonales dans chaque période d'engrènement avec distorsion harmonique très faible

Sortie de signal en position nulle

Haute vitesse de fonctionnement allant jusqu'à 1 MHz

Calibration automatique intégrée

Grande tolérance à l'entrefer et à la position d'installation

Dimensions ultra-compactes pour un encombrement réduit

Indice de protection IP68 pour des conditions d'utilisation difficiles

MDT est l'un des fournisseurs principaux de capteurs TMR et dispose d'installations de fabrication sophistiquées et d'un portefeuille important de propriétés intellectuelles. Les capteurs TMR de MDT offrent un certain nombre d'avantages exceptionnels, notamment une très faible puissance, une sensibilité très élevée, un bruit ultra-faible, une large plage dynamique et une excellente stabilité thermique. Ces avantages comblent les limites des technologies actuelles de capteurs magnétiques, dont l'effet Hall, la MRA (magnétorésistance anisotrope) et la GMR (magnétorésistance géante). Ils constituent un choix idéal pour différentes applications de détection industrielles, automobiles, grand public et médicales.

MDT présentera des capteurs de permutation TMR, des capteurs d'angle TMR, des capteurs linéaires TMR et des capteurs à roue dentée TMR dans des boîtiers standard, ainsi que des capteurs d'image TMR et des codeurs à roue dentée TMR dans des modules de capteurs complets à SensorsExpo à San José en Californie les 27 et 28 juin 2018.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été créée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine. Elle possède des succursales à Pékin, Shanghaï, Chengdu et Ningbo en Chine, et à San José, Californie aux États-Unis. MDT s'est constitué un portefeuille unique de propriétés intellectuelles et possède des capacités de fabrication de pointe pouvant prendre en charge un volume important de production de capteurs magnétiques TMR hautement performants et abordables, pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Conduite par une équipe de direction principale composée d'experts et de professionnels chevronnés en technologie de capteurs magnétiques et en services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur réussite. Pour en savoir plus sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

Contacts médias

Jinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com,

Tél. : +1-650-275-2318 (États-Unis), +86-189-3612-1156 (Chine)

Jilie Wei, kevin.wei@multidimensiontech.com,

Tél. : +86-189-3612-1160 (Chine)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MULTIDIMENSION_TECHNOLOGY_CO__LTD__LOGO.jpg

SOURCE MultiDimension Technology

Related Links

http://www.multidimensiontech.com