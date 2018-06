MDT rilascia i codificatori dentati di alta precisione TMR con uscite seno/coseno

"La serie TMR-GE-A di MDT è fatta dai primi codificatori dentati analogici seno/coseno basati sulla tecnologia TMR. Accanto alla serie TMR-GE-T di codificatori digitali lanciati con successo lo scorso anno, essi forniscono soluzioni complete ai nostri clienti con segnali di uscita analogici e digitali di alta qualità per soddisfare vari requisiti nella misurazione della velocità di marcia, e mettono in mostra i vantaggi unici della nostra tecnologia TMR, come l'alta sensibilità, la bassissima distorsione armonica, straordinaria tolleranza di traferro, e operazioni ad alta velocità," ha detto il dr. Song Xue, presidente e AD di MultiDimension Technology. "Stiamo attivamente espandendo la famiglia di prodotti MDT dai sensori IC di TMR ai moduli di sensori completamenti integrati e pronti all'uso come i codificatori dentati TMR-GE-A e TMR-GE-T."

Le caratteristiche chiave della serie TMR-GE-A

Uscite differenziali ortogonali seno/coseno in ciascun periodo di passo con bassissima distorsione armonica

Uscita di segnale a posizione zero

Operazioni ad alta velocità fino a 1MHz

Capacità integrate di autocalibrazione

Ampia tolleranza in traferro e posizione di installazione

Fattore di forma ultracompatto in un design salva-spazio

Grado di protezione IP68 per condizioni operative dure

MDT è un fornitore leader di sensori TMR con impianti di produzione avanzati ed un forte portafoglio IP. I sensori TMR di MDT presentano un gran numero di benefici di performance eccezionali, quali bassissima energia, altissima sensibilità, bassissimo rumore, grande gamma dinamica ed eccellente stabilità termica, che complementano i limiti delle attuali tecnologie di sensori magnetici come Hall Effect, AMR (magnetoresistenza anisotropica) e GMR (magnetoresistenza gigante). Sono scelte ideali per una varietà di applicazioni di sensori ad uso industriale, automobilistico, consumer e medico.

MDT metterà in mostra al SensorsExpo di San Jose, California il 27-28 giugno 2018 i sensori di scambio TMR , sensori angolari TMR , sensori lineari TMR e sensori dentati TMR in dispositivi a pacchetti standard, nonchè sensori di immagine TMR e codificatori dentati TMR in moduli di sensori completi.

Informazioni su MDT

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia cinese del Jiangsu, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Osaka in Giappone, e San Jose in California., USA. MDT ha sviluppato un portafoglio di proprietà intellettuali unico, e capacità produttive all'avanguardia che possono sostenere produzioni di grandi volumi di sensori magnetici TMR ad alta performance e basso costo per soddisfare i bisogni applicativi più esigenti. Guidata dal suo team dirigenziale chiave di esperti di primo piano e veterani nella tecnologia dei sensori magnetici e servizi ingegneristici, MDT è impegnata a creare valore aggiunto per i suoi clienti e assicurare il loro successo. Per maggiori informazioni su MDT si prega di visitare http://www.multidimensiontech.com.

Contatti media

Jinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com,

Tel: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (Cina)

Jilie Wei, kevin.wei@multidimensiontech.com,

Tel: +86-189-3612-1160 (Cina)

