MDT lancia i sensori lineari TMR programmabili TMR2625x con larghezza di banda 2 MHz per il rilevamento di corrente

La nuova serie di sensori TMR offre eccellente versatilità e stabilità della temperatura, consentendo soluzioni di rilevamento della corrente a banda larga per elettronica di potenza ad alta velocità

NORIMBERGA, Germania e ZHANGJIAGANG, Cina, 9 maggior 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), uno dei principali produttori di sensori magnetici specializzati nella tecnologia magnetoresistenza a effetto tunnel (TMR), ha presentato i sensori lineari di campo magnetico TMR265x in occasione della fiera Sensor + Test 2023. Progettati per fornire un rilevamento di corrente a banda larga per l'elettronica di potenza ad alta velocità, questi sensori presentano una larghezza di banda di 2 MHz e sono dotati di un condizionamento del segnale programmabile integrato ASIC che supporta la personalizzazione tarata della temperatura della sensibilità e della gamma di misurazione fino a ±1000 Gauss. Attraverso la pre-impostazione in fabbrica o la programmazione sul campo eseguita dall'utente, offrono un'elevata stabilità di uniformità e temperatura dei parametri critici delle prestazioni per una varietà di applicazioni di sensori ad alta frequenza e ad alta precisione, tra cui rilevamento di corrente, codificatori rotanti e test non distruttivi.

La serie TMR265x definisce un nuovo standard con la risposta in frequenza più elevata di 2 MHz tra tutti i circuiti integrati di campo magnetico condizionati dal segnale e i circuiti integrati di rilevamento della corrente presenti sul mercato, il che lo rende ideale per il monitoraggio della corrente in elettronica di potenza ad alta velocità come gli interruttori di potenza al silicio-carburo (SiC) /nitruro di gallio (GaN). Il segnale condizionante ASIC programmabile supporta una maggiore versatilità nell'ottimizzazione dei parametri critici di prestazione per specifici requisiti applicativi. L'opzione programmabile dall'utente offre un modo flessibile ed efficiente per esplorare varie scelte di design, dal concept alla produzione. Il set di funzioni arricchite di TMR265x consente ai clienti di accelerare il ciclo di sviluppo e il time-to-market per applicazioni di sensori ad alto volume e critiche per le prestazioni.

Le caratteristiche e i vantaggi principali di TMR265x includono:

Ampia larghezza di banda da CC a 2 MHz.

Intervallo lineare programmabile fino a ±1000 Gauss con sensibilità personalizzabile, che supporta ampi intervalli di misurazione della corrente.

Compensazione della temperatura multi-punto, raggiungendo un'eccellente stabilità di temperatura da -40 a 125 °C.

Due versioni con intervallo lineare native a ±1000 Gauss (TMR 2651D) e ±500 Gauss (TMR2652D).

Due impostazioni di tensione di alimentazione a 5,0 V e 3,3 V.

Eccellente linearità e bassa isteresi.

Calibrazione sul campo eseguita dall'utente attraverso il toolkit di programmazione opzionale.

Confezione compatta 3*2*0,75 mm DFN6L.

I sensori TMR265x sono immediatamente disponibili per l'ordine da Digi-key a prezzi competitivi, pertanto sono adatti per la misurazione del campo magnetico di uso generico per un'ampia gamma di applicazioni di sensori.

Per richieste di prezzo, consegna e informazioni tecniche, contattare MDT o visitare MDT al Sensor+Test 2023, stand 1-639 a Norimberga, Germania, dal 9 all'11 maggio.

Informazioni su MDT

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang,provincia di Jiangsu, Cina, con uffici a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Tokyo, Giappone e San Jose, California, Stati Uniti. MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuali e capacità di produzione all'avanguardia in grado di supportare la produzione di volumi di sensori magnetici TMR ad alte prestazioni e a basso costo per soddisfare le più esigenti esigenze applicative. Guidata da un gruppo dirigente centrale formato da un'élite di esperti e veterani nella tecnologia dei sensori magnetici e nei servizi di ingegneria, MDT si impegna a creare valore aggiunto per i propri clienti e a garantirne il successo. Per ulteriori informazioni su MDT, visitare il sito http://www.multidimensiontech.com.

Contatti per i Media

Jinfeng Liu, [email protected],

Tel: +1-650-275-2318 (Stati Uniti), +86-189-3612-1156 (Cina)

Jilie Wei à, [email protected],

Tel: +86-189-3612-1160 (Cina)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MDT_v1_Logo.jpg

SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.