-MDT lanza los sensores lineales TMR programables TMR2625x con un ancho de banda de 2 MHz para la detección de corriente

La nueva serie de sensores TMR ofrece una excelente estabilidad de temperatura y versatilidad, permitiendo soluciones de detección de corriente de banda ancha para electrónica de potencia de alta velocidad

NUREMBERG, Alemania y ZHANGJIAGANG, China, 9 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un fabricante líder de sensores magnéticos especializado en tecnología de magnetorresistencia en túnel (TMR), ha presentado los sensores de campo magnético lineal TMR265x en Sensor+Test 2023. Diseñados para proporcionar detección de corriente de banda ancha para electrónica de potencia de alta velocidad, estos sensores presentan un ancho de banda de 2 MHz y están equipados con un ASIC de acondicionamiento de señal programable integrado que admite la personalización calibrada por temperatura de la sensibilidad y el rango de medición hasta ±1000 Gauss. Mediante preajuste en fábrica o programación in situ realizada por el usuario, ofrecen una alta uniformidad y estabilidad de temperatura de las métricas de rendimiento críticas para una variedad de aplicaciones de sensores de alta frecuencia y alta precisión, como detección de corriente, codificadores rotatorios y ensayos no destructivos.

La serie TMR265x establece un nuevo estándar con la respuesta de frecuencia más alta de 2 MHz entre todos los circuitos integrados de detección de corriente y campo magnético con IC de señal del mercado, lo que la hace ideal para la supervisión de corriente en electrónica de potencia de alta velocidad, como interruptores de potencia de carburo de silicio (SiC) / nitruro de galio (GaN). El ASIC de acondicionamiento de señal programable permite una mayor versatilidad en la optimización de los parámetros críticos de rendimiento para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación. La opción programable por el usuario proporciona una forma flexible y eficaz de explorar diversas opciones de diseño, desde el concepto hasta la producción. El conjunto de funciones enriquecidas del TMR265x permite a los clientes acelerar el ciclo de desarrollo y el plazo de comercialización de aplicaciones de sensores de alto volumen y rendimiento crítico.

Las principales funciones y ventajas de TMR265x son las siguientes:

Amplio ancho de banda de CC a 2 MHz.

Rango lineal programable de hasta ±1000 Gauss con sensibilidad personalizable, compatible con amplios rangos de medición de corriente.

Compensación de temperatura multipunto, consiguiendo una excelente estabilidad de temperatura en -40~125 °C.

Dos versiones con rango lineal nativo en ±1000 Gauss (TMR2651D) y ±500 Gauss (TMR2652D).

Dos ajustes de tensión de alimentación en 5,0 V y 3,3 V.

Excelente linealidad y baja histéresis.

Calibración in situ realizada por el usuario mediante el kit de herramientas de programación opcional.

Encapsulado DFN6L compacto de 3*2*0,75 mm.

Los sensores TMR265x están disponibles inmediatamente para pedidos a Digi-key a precios competitivos, lo que los hace adecuados para la medición de campo magnético de uso general para una amplia variedad de aplicaciones de sensores.

Para precios, entregas y consultas técnicas, póngase en contacto con MDT o visite MDT en Sensor+Test 2023, stand 1-639 en Nuremberg, Alemania, del 9 al 11 de mayo.

Acerca de MDT

MultiDimension Technology fue fundada en 2010 en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu (China), con sucursales en Pekín, Shanghái, Chengdu y Ningbo (China), Tokio (Japón) y San José (California, EE. UU.). MDT ha desarrollado una cartera de propiedad intelectual única, y capacidades de fabricación de vanguardia que pueden apoyar la producción en volumen de sensores magnéticos TMR de alto rendimiento y bajo coste para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Dirigida por su equipo directivo central de expertos de élite y veteranos en tecnología de sensores magnéticos y servicios de ingeniería, MDT se compromete a crear valor añadido para sus clientes y garantizar su éxito. Para más información sobre MDT, visite http://www.multidimensiontech.com.

Contactos para medios

Jinfeng Liu, [email protected],

Tel: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China)

Jilie Wei, [email protected],

Tel: +86-189-3612-1160 (China)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MDT_v1_Logo.jpg

SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.